快訊

宜蘭秘境「海岸鞦韆」驚現腐敗男屍 遊客循臭味進帳篷崩潰報警

子瑜真的要離開JYP了！韓媒：雙方已達成共識不續約

台股血洗1500點、連破45K、44K 兩大關卡！後市怎麼走、專家全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

稱樹是健康的重要工程 沈伯洋推政策：盼街頭有安心乘涼樹蔭

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋在臉書說，天氣越來越熱走在有樹蔭和沒樹蔭的路上，真的像是兩個世界，他認為樹不僅是風景，更是市民健康的重要工程。圖／取自沈伯洋臉書
民進黨台北市長參選人沈伯洋在臉書說，天氣越來越熱走在有樹蔭和沒樹蔭的路上，真的像是兩個世界，他認為樹不僅是風景，更是市民健康的重要工程。圖／取自沈伯洋臉書

巴威颱風剛過境，北市府因砍樹防颱遭惡意攻擊，議題也引發討論。民進黨台北市長參選人沈伯洋也在臉書說，天氣越來越熱，走在有樹蔭和沒樹蔭的路上，真的像是兩個世界，他認為樹不僅是風景，更是市民健康的重要工程，更應讓市民公開參與，預告將推出相關政策，完善台北每次植樹、修剪與空間規畫，讓下一代走在台北街頭時，可以安心乘涼的樹蔭。

2026九合一選舉

沈伯洋說，中央政府今年把「都市林」提升為國家級的韌性基礎建設，和電力、供水放在同一個高度，因為樹不只是風景，更能幫城市降溫、改善空氣品質，也是守護市民健康的重要工程。

沈伯洋說，國家都市林推動委員會委員、總統府資政吳晟長期提醒台灣種樹常見的問題，包含工程蓋完才想到要種樹、地面水泥化讓樹根無法呼吸、樹穴太小、修剪過度，甚至種下不適合台灣環境的外來樹種。沈認為，種樹從來不是「有種就好」，種什麼、種在哪裡，面對風雨怎麼照料、未來怎麼養護，都需要專業而用心的規畫。

沈伯洋回憶，14年前他曾在美國親手種過三棵樹，其中一棵黃花夾竹桃曾被強風吹倒，當時沒有放棄將其一點一點扶正、固定重新站穩，前年回到舊居，它不只還在，還長得比以前更高了，「那一刻我更深刻地感受到，種下一棵樹，是一個開始」，而一座城市怎麼對待樹，讓市民公開參與，這在某種程度上，也反映出它怎麼對待生活在這裡的人。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 巴威颱風 護樹

延伸閱讀

蔡英文憶阿姆坪防淤隧道 黃世杰：未來的桃園需要遠見與耐心

巴威颱風假熱議 張景森憂：濫放恐成慣例 中央應修法

造謠者慘了！砍樹被影射方便無人機攻擊 蔣萬安今重話：依法處置

罕見周末排開選戰下台中 沈伯洋感性：帶著媽媽力量打拚

相關新聞

佀廣洋棄藍提名未退選 周軒：反成最大贏家、還有一條極佳出路

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋，近日接連遭爆涉及校園霸凌、高中簽賭等爭議。他昨（13）日發表聲明，宣布放棄國民黨提名，但強調仍會繼續勤走基層、傾聽民意，並未明確表示退出選舉。政治工作者周軒分析，佀廣洋在這場黨內角力中反而可能成為「最大贏家」，不僅保留未來參選空間，甚至還有一條極佳出路，就是轉而加入台灣民眾黨。

醫療資源不足 李四川提醫療政策加速興建醫院分區補足量能

新北市逾400萬人口，人口密集區長期面臨醫療資源不足及急重症負荷沉重問題，國民黨新北市長參選人李四川今提5大醫療政策，將以「BOT加速興建、分區補足量能」為核心，興建蘆洲醫院、加速板橋醫療園區、興建淡海新市鎮醫院、強化土城醫療園區、協助恩主公醫院擴建，讓新北市不只是人口最多的城市，更成為醫療資源最完善、長照服務最完整、讓市民最安心的城市。

佀廣洋涉霸凌爭議棄藍提名 萬美玲：選舉是他的事 尊重決定

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋日前獲國民黨提名參選桃園市議員，因涉學生時期霸凌爭議宣布放棄國民黨提名。萬美玲今於院會前受訪時表示，尊重其決定，一切仍以其聲明為主。

藍營議員開記者會控網軍操作 喊話蘇巧慧回歸政策競爭

國民黨新北市議會黨團今天開「大罷免抹黑奧步重現，熟悉的蘇巧慧回來了」記者會，議員洪佳君、劉美芳及黃心華批評，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表面主打正向選舉，背後卻疑似透過側翼、匿名帳號及網路輿論攻擊對手，要求停止負面選舉手段，並呼籲中央政府正視網路霸凌及假帳號問題。

網傳北市砍樹替無人機侵襲開路...游淑慧譏：天才還白痴想的劇情?

網路謠言稱「北市砍樹四千棵」，並影射是為方便無人機攻擊、開路。國民黨北市議員游淑慧笑譏謊言與笑話。游說，把修剪危木穿鑿附會成「替無人機侵襲開路」，到底是天才、還是白痴想出來的劇情？這已不是合理質疑，而是毫無根據地製造恐慌。

蔡英文憶阿姆坪防淤隧道 黃世杰：未來的桃園需要遠見與耐心

巴威颱風帶來豐沛雨量，桃園石門水庫阿姆坪防淤隧道完成沖淤操作，讓桃園免於洪災。前總統蔡英文13日發文回憶當年將此建設納入前瞻計畫的點滴。民進黨桃園市長候選人黃世杰提到，當年團隊背負質疑，但時間證明一切，桃園的未來需要當時團隊的遠見、魄力與耐心，他會用專業的城市治理，為桃園下一個十年提前做好準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。