稱樹是健康的重要工程 沈伯洋推政策：盼街頭有安心乘涼樹蔭

巴威颱風剛過境，北市府因砍樹防颱遭惡意攻擊，議題也引發討論。民進黨台北市長參選人沈伯洋也在臉書說，天氣越來越熱，走在有樹蔭和沒樹蔭的路上，真的像是兩個世界，他認為樹不僅是風景，更是市民健康的重要工程，更應讓市民公開參與，預告將推出相關政策，完善台北每次植樹、修剪與空間規畫，讓下一代走在台北街頭時，可以安心乘涼的樹蔭。

沈伯洋說，中央政府今年把「都市林」提升為國家級的韌性基礎建設，和電力、供水放在同一個高度，因為樹不只是風景，更能幫城市降溫、改善空氣品質，也是守護市民健康的重要工程。

沈伯洋說，國家都市林推動委員會委員、總統府資政吳晟長期提醒台灣種樹常見的問題，包含工程蓋完才想到要種樹、地面水泥化讓樹根無法呼吸、樹穴太小、修剪過度，甚至種下不適合台灣環境的外來樹種。沈認為，種樹從來不是「有種就好」，種什麼、種在哪裡，面對風雨怎麼照料、未來怎麼養護，都需要專業而用心的規畫。

沈伯洋回憶，14年前他曾在美國親手種過三棵樹，其中一棵黃花夾竹桃曾被強風吹倒，當時沒有放棄將其一點一點扶正、固定重新站穩，前年回到舊居，它不只還在，還長得比以前更高了，「那一刻我更深刻地感受到，種下一棵樹，是一個開始」，而一座城市怎麼對待樹，讓市民公開參與，這在某種程度上，也反映出它怎麼對待生活在這裡的人。