佀廣洋棄藍提名未退選 周軒：反成最大贏家、還有一條極佳出路

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋昨（13）日宣布放棄國民黨提名，但強調仍會繼續勤走基層、傾聽民意，並未明確表示退出選舉。政治工作者周軒分析，佀廣洋在這場黨內角力中反而可能成為「最大贏家」，不僅保留未來參選空間，甚至還有一條極佳出路，就是轉而加入台灣民眾黨。

周軒在臉書發文指出，佀廣洋一方面放棄國民黨提名，另一方面又強調將持續經營基層，等同暫時對黨中央讓步，卻也保留後續以其他方式參選的空間。他表示，佀廣洋刻意未把話說死，後續政治效應可能不小。先前媒體報導桃園市黨部主委曾致電勸退佀廣洋，並稱「佀廣洋不認霸凌」，這項說法形同推翻佀廣洋先前發布道歉影片，以及萬美玲公開受訪說明的相關鋪陳。

周軒認為，在黨內角力的敏感時刻傳出這項消息，可能是有人藉此向佀廣洋及萬美玲釋放訊號，要求兩人「知所進退」。不過他也分析，萬美玲在地方擁有一定的基層實力，即使佀廣洋最後未獲國民黨提名，仍可能具備以無黨籍身分參選的條件。至於佀廣洋為何沒有直接宣布「參選到底」，周軒推測，萬美玲方面可能仍在與國民黨中央協調，因此佀廣洋未來究竟會繼續參選，或是全面退出選戰，目前仍有變數。

周軒指出，佀廣洋放棄國民黨提名後，反而讓黨中央更加棘手。佀廣洋可以不以國民黨籍身分參選，卻仍保有經營基層及投入選舉的空間；相較之下，國民黨能夠約束他的手段有限。若雙方持續協商，黨中央可能必須提出其他安排或條件，才能換取佀廣洋不參選。

此外，周軒認為佀廣洋目前還有一條「極佳出路」，就是宣布加入台灣民眾黨。他分析，依照佀廣洋家族在桃園地方的政治實力，若轉往民眾黨發展，在白營桃園系統內將具有相當優勢。過去桃園政壇曾出現家族成員分屬國民黨與民眾黨的情況，因此若佀廣洋加入民眾黨、萬美玲繼續留在國民黨，也可能被包裝成另一種「藍白合作」。

佀廣洋近日接連遭爆涉及校園霸凌、高中簽賭等爭議，為了不讓個人事件造成黨內同志、長官的困擾，影響選戰布局，他決定放棄中國國民黨提名，並表示未來會以更加謙卑的態度、更加踏實的行動繼續努力，不讓支持他的人失望。