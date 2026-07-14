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蔡英文憶阿姆坪防淤隧道 黃世杰：未來的桃園需要遠見與耐心

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨桃園市長候選人黃世杰貼出過去與前總統蔡英文共同視察阿姆坪防淤隧道的照片。圖／ 截自黃世杰臉書
民進黨桃園市長候選人黃世杰貼出過去與前總統蔡英文共同視察阿姆坪防淤隧道的照片。圖／ 截自黃世杰臉書

巴威颱風帶來豐沛雨量，桃園石門水庫阿姆坪防淤隧道完成沖淤操作，讓桃園免於洪災。前總統蔡英文13日發文回憶當年將此建設納入前瞻計畫的點滴。民進黨桃園市長候選人黃世杰提到，當年團隊背負質疑，但時間證明一切，桃園的未來需要當時團隊的遠見、魄力與耐心，他會用專業的城市治理，為桃園下一個十年提前做好準備。

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蔡英文13日晚間透過臉書發文表示，巴威颱風帶來不少降雨，面對極端氣候的挑戰，政府不能等到事情發生才開始準備，而是要提前布局，讓每項政府的公共投資，都在關鍵時刻發揮作用，石門水庫的阿姆坪防淤隧道，就是其中一項重要的工程。

蔡英文回憶，2006年擔任行政院副院長時，當時的行政院長蘇貞昌認為，北部供水要穩定，石門水庫是關鍵，因此開始投入整治工作；2017年民進黨再次執政後，也延續這樣的方向，將阿姆坪防淤隧道納入「前瞻基礎建設計畫」，投入超過70億元，提升石門水庫的防淤、清淤能力，強化水力排砂效能，延長水庫使用壽命，讓北台灣的供水更穩定、更有韌性。

蔡英文說，2023年阿姆坪防淤隧道正式完工。至今已歷經7次颱風、完成7次沖淤操作，累計沖淤112.5萬立方公尺，相當於近10萬輛12立方公尺標準砂石車的載運量，也為國家節省超過5.6億元的清淤費用。

她說，一項大型公共建設，從規劃、設計到完工，往往需要十年以上的時間，以及一棒接一棒的努力，才能真正看見成果。面對極端氣候，沒有任何一項工程可以解決所有問題，但每一項提前完成的建設，都能讓台灣多一分準備、多一分韌性。

黃世杰同日也發出過去與蔡英文共同視察的照片，他說，此刻桃園面對極端氣候不再只是被動承受，而是真正有備而來。這也證明推動國家級的重要建設，往往需要極大的遠見、魄力與耐心。

黃世杰說，或許很多人已經淡忘，當年堅持推動計畫的團隊背負了多少質疑。但時間會證明，重大的公共建設終能超越紛擾，為人民的生活帶來美好的轉變。

黃世杰表示，桃園的未來需要的是這樣的態度跟精神，這也是他對家鄉的承諾，他會持續在第一線，傾聽市民的聲音，用專業的城市治理，打造更令人心動的桃園，為下一個十年、二十年的桃園提前做好準備。

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