蔡英文憶阿姆坪防淤隧道 黃世杰：未來的桃園需要遠見與耐心

巴威颱風帶來豐沛雨量，桃園石門水庫阿姆坪防淤隧道完成沖淤操作，讓桃園免於洪災。前總統蔡英文13日發文回憶當年將此建設納入前瞻計畫的點滴。民進黨桃園市長候選人黃世杰提到，當年團隊背負質疑，但時間證明一切，桃園的未來需要當時團隊的遠見、魄力與耐心，他會用專業的城市治理，為桃園下一個十年提前做好準備。

蔡英文13日晚間透過臉書發文表示，巴威颱風帶來不少降雨，面對極端氣候的挑戰，政府不能等到事情發生才開始準備，而是要提前布局，讓每項政府的公共投資，都在關鍵時刻發揮作用，石門水庫的阿姆坪防淤隧道，就是其中一項重要的工程。

蔡英文回憶，2006年擔任行政院副院長時，當時的行政院長蘇貞昌認為，北部供水要穩定，石門水庫是關鍵，因此開始投入整治工作；2017年民進黨再次執政後，也延續這樣的方向，將阿姆坪防淤隧道納入「前瞻基礎建設計畫」，投入超過70億元，提升石門水庫的防淤、清淤能力，強化水力排砂效能，延長水庫使用壽命，讓北台灣的供水更穩定、更有韌性。

蔡英文說，2023年阿姆坪防淤隧道正式完工。至今已歷經7次颱風、完成7次沖淤操作，累計沖淤112.5萬立方公尺，相當於近10萬輛12立方公尺標準砂石車的載運量，也為國家節省超過5.6億元的清淤費用。

她說，一項大型公共建設，從規劃、設計到完工，往往需要十年以上的時間，以及一棒接一棒的努力，才能真正看見成果。面對極端氣候，沒有任何一項工程可以解決所有問題，但每一項提前完成的建設，都能讓台灣多一分準備、多一分韌性。

黃世杰同日也發出過去與蔡英文共同視察的照片，他說，此刻桃園面對極端氣候不再只是被動承受，而是真正有備而來。這也證明推動國家級的重要建設，往往需要極大的遠見、魄力與耐心。

黃世杰說，或許很多人已經淡忘，當年堅持推動計畫的團隊背負了多少質疑。但時間會證明，重大的公共建設終能超越紛擾，為人民的生活帶來美好的轉變。

黃世杰表示，桃園的未來需要的是這樣的態度跟精神，這也是他對家鄉的承諾，他會持續在第一線，傾聽市民的聲音，用專業的城市治理，打造更令人心動的桃園，為下一個十年、二十年的桃園提前做好準備。