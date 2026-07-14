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選情初探／台南議員第二選區 新人挑戰5現任 「巷戰」激烈

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導

台南市議員第二選區俗稱「大北門區」，涵蓋佳里、西港、七股、將軍、學甲、北門區，應選五席、包括一席婦女保障名額，現任五名議員都要拚連任，又面臨新人、學甲慈濟宮董事長王文宗之女王詩媛以無黨籍參戰，地方預期未來學甲區「巷戰」激烈。

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第二選區俗稱大北門區，基本盤長期綠大於藍，現有三席民進黨，七連霸蔡秋蘭、五連霸蔡蘇秋金、謝舒凡，另為國民黨方一峰、無黨籍陳昆和；本屆公民票數約十三萬五八三二人，其中佳里是區域政經中心、更是最大票倉。

方一峰父親是已故的縣議員方隆盛，他曾任七股公所村幹事，先後擔任三屆議員，目前也是西港慶安宮總幹事，力保藍軍於二選區唯一席次。

陳昆和當過教師、律師，「公益律師」形象鮮明，任內捐出議員薪水幫助弱勢族群，強打環保、民生議題，票源涵蓋藍綠和中間選民，本屆參選立委失利，但基本盤不受影響，支持者成立「昆和之友會」投入公益，善用組織運作。

蔡蘇秋金、蔡秋蘭是政壇老將，知名度高，蔡蘇秋金勤跑基層，被譽為「管家婆」，長期耕耘地方社團，也與立委郭國文合作、配合。

蔡秋蘭則是先前民進黨南市長初選時一路力挺立委陳亭妃，隨著陳初選出線，連任之路也順勢看漲。

謝舒凡本屆承接父親、資深議員謝財旺的政治香火，並成功當選，歷經近四年歷練加上身段柔軟，關注的議題獲回響，聲勢逐漸升溫。

外號「十元」的王詩媛，父親是學甲慈濟宮董事長王文宗，廿八歲的她，五年前大學畢業後返鄉工作，三年前接下海天水產集團執行長，她獲得父親支持參選。

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