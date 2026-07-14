聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／竹縣府把關責任 恐成選戰攻防焦點

聯合報／ 本報記者郭政芬黃羿馨

竹北天坑案喧騰一時，歷經近二年司法審理，新竹縣長楊文科獲判無罪，對他而言，不僅洗去貪汙嫌疑，也讓新竹縣府一掃陰霾。不過，隨著選戰升溫，藍綠參選人除政見過招，執政黨國家機器會不會動起來？讓天坑等爭議難以隨判決落幕，恐成為衝擊選情的攻防焦點。

2026九合一選舉

儘管楊文科無罪，但法院認定，「豐采五二○」建案未按圖施工、違反建築技術成規等事實，導致工地八度塌陷，新竹縣府對於建管把關，仍有無法迴避的職責，恐成為對手猛攻的戰區。

新竹縣長選舉國民黨提名立委徐欣瑩，內有藍營初選裂痕尚未縫合，外有賴清德總統欽點的竹北市長鄭朝方來勢洶洶，藍營選得並不輕鬆。楊文科身兼國民黨縣黨部主委，獲判無罪讓他卸下官司包袱，可將重心投入輔選，也避免司法爭議成為干擾選情的雜音。

不過，藍營基層憂心，盡管楊文科獲判無罪，可將選戰攻防拉回政績與政見過招，但藍營仍得如履薄冰，一旦國家機器動起來，恐不知出什麼招？可能會衝擊整體選情。

新竹縣近年人口結構改變，科技產業帶動年輕移民搬家，這批新選民對政治清廉、行政透明、市政治理的期待很高，地方選舉已跳脫政黨基本盤較勁，更是執政信任度的檢驗；以竹北天坑案為例，楊文科獲判無罪，固洗刷貪瀆疑雲，但難完全化解外界疑慮。

尤其時任工務處長江良淵遭判刑，縣府執政團隊、代表藍營出征的徐欣瑩都得概括承受，對手陣營勢必會重砲抨擊。

更重要的，建商未按圖施工釀八次坍塌意外，危及公共安全，大型開發案的行政監管，竹縣府仍有改善空間，如何落實楊文科所說的嚴格把關，重拾選民信心，不僅縣府團隊無法迴避，也是未來接棒者的重要課題。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 楊文科

延伸閱讀

楊文科天坑案一審無罪檢方評估上訴 縣府：縣政照常推動

竹北天坑案一審宣判出爐！楊文科圖利無罪、豐邑董座3年6月

天坑案涉貪獲判無罪 楊文科：洗刷莫須有指控、終還公道

特斯拉掉坑掀關注 竹北天坑案今下午宣判…楊文科迎關鍵判決

相關新聞

竹北天坑案…建商判刑 楊文科一審無罪

新竹縣竹北市「豐采五二○」建案涉圖利及天坑案，新竹縣長楊文科與建商等十二人遭起訴。新竹地院昨宣判，楊文科無罪，時任工務處長江良淵、承辦人黃彧思讓停工建案違法施工，依圖利等罪遭判刑。豐邑建設負責人劉樹居、總經理邱崇喆未依圖施工導致道路塌陷，各判刑三年六月。

蔡英文憶阿姆坪防淤隧道 黃世杰：未來的桃園需要遠見與耐心

巴威颱風帶來豐沛雨量，桃園石門水庫阿姆坪防淤隧道完成沖淤操作，讓桃園免於洪災。前總統蔡英文13日發文回憶當年將此建設納入前瞻計畫的點滴。民進黨桃園市長候選人黃世杰提到，當年團隊背負質疑，但時間證明一切，桃園的未來需要當時團隊的遠見、魄力與耐心，他會用專業的城市治理，為桃園下一個十年提前做好準備。

桃園選戰 佀廣洋霸凌爭議 放棄藍營提名

國民黨立委萬美玲之子、桃園區市議員參選人佀廣洋近期被爆霸凌等爭議延燒多日，昨晚他宣布放棄國民黨提名，表示將繼續勤走基層，地方預料可能改以無黨籍參選；新竹市民政處前處長施淑婷昨向市長高虹安請辭，將代表民眾黨投入西區議員選戰，也替選情投下變數。

選情初探／台南議員第二選區 新人挑戰5現任 「巷戰」激烈

台南市議員第二選區俗稱「大北門區」，涵蓋佳里、西港、七股、將軍、學甲、北門區，應選五席、包括一席婦女保障名額，現任五名議員都要拚連任，又面臨新人、學甲慈濟宮董事長王文宗之女王詩媛以無黨籍參戰，地方預期未來學甲區「巷戰」激烈。

新聞眼／竹縣府把關責任 恐成選戰攻防焦點

竹北天坑案喧騰一時，歷經近二年司法審理，新竹縣長楊文科獲判無罪，對他而言，不僅洗去貪汙嫌疑，也讓新竹縣府一掃陰霾。不過，隨著選戰升溫，藍綠參選人除政見過招，執政黨國家機器會不會動起來？讓天坑等爭議難以隨判決落幕，恐成為衝擊選情的攻防焦點。

竹北天坑案 楊文科：終還清白 工程究責到底

竹北天坑案一審判決結果出爐，被起訴圖利的新竹縣長楊文科獲判無罪。楊文科表示，判決洗刷了莫須有指控，也還給他與縣府公道；天坑事件造成公共安全危機，他身為縣長責無旁貸，該追究工程與建商責任，將追究到底。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。