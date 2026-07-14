竹北天坑案 楊文科：終還清白 工程究責到底

竹北天坑案一審判決結果出爐，被起訴圖利的新竹縣長楊文科獲判無罪。楊文科表示，判決洗刷了莫須有指控，也還給他與縣府公道；天坑事件造成公共安全危機，他身為縣長責無旁貸，該追究工程與建商責任，將追究到底。

楊文科昨天未出庭，委託律師黃俊華到庭聽判。楊文科在獲判無罪後，在臉書發文表示，誠如法院判決，沒有收受不法利益，沒有與建商利益交換，更沒有個人私利；過去總有人栽贓護航建商，法院已釐清真相。

楊文科表示，當時縣府要求建商復工，設下四大門檻，第一是結構安全零疑慮，要求第三方具公信力的台灣省結構工程技師公會鑑定，確認地下室鋼小梁挫屈事故原因，保證新建物結構無安全疑慮；其次，周邊道路須穩固，要求確實改善路基，經台北市土木技師公會鑑定，確保安全穩定。

第三，環境監測不容許建商球員兼裁判，監測方案須委由包含社區代表在內的三方委任技師確認；第四則是祭出鐵腕，要求建商預存一億元鄰損賠償擔保金，確保周邊受損住戶賠償權益，鉅款已存入新竹縣府專戶。

楊文科強調，護航、放水建商的人，會把案件移送檢調，扣住建商一億元作為擔保嗎？甚至歷經六百天停工與反覆嚴審，才進入復工程序嗎？

楊文科說，公共安全、司法正義都不能打折，感謝法官明察秋毫，沒有讓勇於任事的行政判斷遭到不當的刑事化；過去面對抹黑與造謠，他相信清者自清，如今獲無罪判決，證明真相不會被謊言掩蓋，他強調會鐵腕把關，絕不退讓。