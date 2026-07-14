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桃園選戰 佀廣洋霸凌爭議 放棄藍營提名

聯合報／ 記者朱冠諭張裕珍王駿杰／連線報導
國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入桃園區議員選舉，因霸凌等爭議，昨聲明放棄國民黨提名。聯合報系資料照
國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入桃園區議員選舉，因霸凌等爭議，昨聲明放棄國民黨提名。聯合報系資料照

國民黨立委萬美玲之子、桃園區市議員參選人佀廣洋近期被爆霸凌等爭議延燒多日，昨晚他宣布放棄國民黨提名，表示將繼續勤走基層，地方預料可能改以無黨籍參選；新竹市民政處前處長施淑婷昨向市長高虹安請辭，將代表民眾黨投入西區議員選戰，也替選情投下變數。

2026九合一選舉

廿八歲新人佀廣洋原獲國民黨提名參選桃園區議員，但被爆出學生時期涉霸凌，雖本月六日出面說明並鞠躬致歉，風波仍不斷延燒，近日傳出佀廣洋可能退選。對此，佀廣洋昨晚再發聲明，提及各界質疑諸多事實不符，自己以負責態度致歉，但遺憾攻擊未停歇。

「我決定放棄中國國民黨提名。」佀廣洋強調，為了不讓個人事件造成黨內同志、長官的困擾，更避免影響選戰布局，將放棄國民黨的議員提名，未來會繼續勤走基層、傾聽民意、謙卑反省檢討。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠說，黨部正在撤銷提名程序，如今佀廣洋考量大局先婉拒提名，黨部表示尊重。至於是否衝擊藍營選情，他認為，佀廣洋仍有其支持者，若佀已有反省調整，且努力修補，支持者應會接受，若佀廣洋仍繼續參選，他予以祝福。

新竹市府民政處前處長施淑婷昨請辭，正式投入西區市議員選戰。圖／取自施淑婷臉書
新竹市府民政處前處長施淑婷昨請辭，正式投入西區市議員選戰。圖／取自施淑婷臉書

另，被視為新竹市長高虹安愛將的民政處前處長施淑婷昨請辭，將二度參選西區市議員，並表示地方舊勢力利益糾葛盤根錯節，自己將投入這場改革之戰。爭取國民黨提名失利的呂孟侃是施淑婷姐夫，他不滿國民黨提名不公，昨表示將全力支持施淑婷。

地方人士分析，施淑婷以敢言、肯戰著稱，在地方被譽為「反綠重砲手」，民政處長期間持續深入基層。下屆西區議員應選兩席，藍綠各提一人，包括民進黨現任議員陳建名爭取連任、國民黨提名前議員陳治雄女兒陳思妤，白營施淑婷本屆高票落選，近年累積地方歷練後，回鍋再戰不容小覷。

國民黨新竹市黨部主委王志豪說，分析本屆西區議員得票數，藍綠白三陣營都各差一千多票，國民黨若一次提名兩席，恐兩席皆敗，呂孟侃與陳思妤民調相差懸殊，因此提名陳。另新竹市是藍白合示範區，藍營絕對力挺高虹安爭取連任，議員部分藍營也會拚提名「全壘打」。

2026九合一選舉 桃園市選舉 佀廣洋

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