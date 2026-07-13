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談無人機產業 柯志恩：扶植商用與民間應用是關鍵

中央社／ 高雄13日電
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩（左）今天表示，採購軍用無人載具是國防必要投資，但扶植商用市場與民間應用才是關鍵。聯合報系資料照
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩（左）今天表示，採購軍用無人載具是國防必要投資，但扶植商用市場與民間應用才是關鍵。聯合報系資料照

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天表示，採購軍用無人載具是國防必要投資，但扶植商用市場與民間應用才是關鍵。她會致力讓高雄成為台灣無人機軟體研發與智慧城市應用的重要基地。

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柯志恩近日到藏識科技參訪，除了聽取團隊介紹，也實際體驗無人機模擬系統。藏識科技投入自主飛行控制、地面任務導控、AI多機協同與模擬訓練等技術，更將國土測繪、防災應變、消防救災及模擬訓練等應用導入公共治理。

柯志恩說，高雄是發展無人機應用與智慧治理最好的實證場域，但受限法規，許多原本可飛無人機的場域都被劃設為紅區禁航，未來她如果能帶領高雄這座城市，一定會開闢一個專區，作為無人機發展與應用的沙盒。

柯志恩表示，無人機產業真正的競爭力，不只有整機的製造，還有飛控、空間資訊、AI與實際應用的能力。未來高雄應串聯學界與產業，整合軟體與硬體，打造完整的無人機產業鏈，成為人才培育、技術驗證與實證基地。

國民黨團提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」，即將在立法院審查。柯志恩說，她主張無人載具的特別條例預算，應回歸年度公務預算執行。採購軍用無人載具是國防必要投資，但扶植商用市場與民間應用才是關鍵。

柯志恩說，必須建立完整生態系，才能打造下一座「護國群山」。同時，政府也應勇於開放場域、鬆綁法規，在兼顧飛安、資安與國安的前提下，讓無人機有更多測試與應用機會，並培養更多專業人才投入產業發展。

她說，未來的高雄不只製造無人機，要更能完善防災、消防、水利、工安與城市治理的系統。她會協助更多優秀團隊蓬勃發展，讓高雄成為台灣無人機軟體研發與智慧城市應用的重要基地。

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