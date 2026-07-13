快訊

內湖父子同天猝死 法醫高大成推估：50歲兒休克、71歲父心肌梗塞

115分科／生物選擇題有難度！師直言：學得不扎實開局就可能「崩潰」

世足「維京划」熱潮！是國家榮耀還是民族狂熱？

聽新聞
0:00 / 0:00

提防洪治水政策 賴瑞隆：打造與自然共存永續城市

中央社／ 高雄13日電
立法院內政委員會今天進行「高雄都市防洪考察」，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆出席表示，未來將推動「韌性高雄工程2.0」，將高雄建構為一座能與大自然共存的永續城市。聯合報系資料照
立法院內政委員會今天進行「高雄都市防洪考察」，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆出席表示，未來將推動「韌性高雄工程2.0」，將高雄建構為一座能與大自然共存的永續城市。聯合報系資料照

立法院內政委員會今天進行「高雄都市防洪考察」，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆出席表示，未來將推動「韌性高雄工程2.0」，將高雄建構為一座能與大自然共存的永續城市。

2026九合一選舉

立法院內政委員會今天由召委李柏毅安排「高雄都市防洪考察」，前往楠梓區視察「福興公園滯洪池新建工程」。福興公園滯洪池將新建容量1萬2000立方公尺的滯洪空間，結合既有雨水下水道系統，可有效提升楠梓區排水調節能力。

賴瑞隆表示，未來盼以該滯洪池作為兼具防洪及宜居休閒場域的典範，並攜手高雄隊擘劃完整的韌性治理藍圖，打造更安全、更具調適能力的智慧城市。

李柏毅說，為回應地方許多里長反映福興公園設施老舊、亟待更新的訴求，他向中央爭取滯洪池新建工程，達成防汛安全及宜居生活雙贏。他也要求相關單位，除了如期完工，也應同步提升公園遊憩設施及整體景觀，讓地方受惠。

賴瑞隆表示，此次安排實地考察，讓中央資源真正落實地方需求，確保各項工程穩健推進。面對氣候變遷與極端降雨日益頻繁，治水思維必須與時俱進。近年中央政策已逐步從傳統防洪，走向「系統性治水」與「智慧韌性」的治理模式。

賴瑞隆強調，高雄的下一階段，要建構一座能夠與大自然共存的永續城市。未來將接續現任市長陳其邁的成果，進一步推動「韌性高雄工程2.0」，將韌性思維融入城市治理，整合國土規劃、公園綠地、滯洪池、防災整備、AI預警、智慧科技等面向，以讓每一項公共建設都兼具防災功能為目標，全面提升應變能力。

賴瑞隆表示，治水是延續性的百年大計，需要中央投入、地方執行及立法院支持預算。未來他將爭取更多中央資源，也要求相關單位確保工程如質如期，並完善周邊排水系統，強化整體水利量能。

2026九合一選舉 高雄 賴瑞隆 高雄市選舉 高雄市

延伸閱讀

蔣萬安稱邀泰勒絲要向賴瑞隆請教 賴：邀巨星、培養人才一樣重要

臺南0626豪雨抽水量高出巴威颱風95倍

亞資中心關鍵示範據點 中信銀行「亞灣分行」盛大開幕

高雄辦台歐氣候對話 國際組織：城市扮關鍵角色

相關新聞

霸凌爭議延燒 佀廣洋宣布放棄國民黨提名、繼續勤走基層

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋日前獲國民黨提名參選桃園市議員，卻因學生時期霸凌爭議延燒多日，今晚他發表聲明宣布放棄國民黨提名，強調不願個人事件造成黨內同志、長官困擾，也避免影響選戰布局，未來仍將繼續勤走基層、傾聽民意，以更謙卑的態度反省檢討。

竹北天坑案新竹縣長楊文科一審判無罪 藍綠白回應一次看

新竹縣長楊文科竹北「天坑案」獲判無罪。藍營表示，楊文科無罪再次證明司法審理應回歸證據與事實，而非外界臆測或政治操作；縣長參選人徐欣瑩稱「正義會遲到，但不會缺席」；白營則呼籲持續把關公共安全；綠營則表示：「只要有罪他也逃不掉」。

蔣萬安稱邀泰勒絲要向賴瑞隆請教 賴：邀巨星、培養人才一樣重要

北市長蔣萬安今（13）日受訪說，邀請美國流行天后泰勒絲來台灣，可以好好請教陳其邁市長及賴瑞隆委員，立委賴瑞隆今下午回應，稱「讓更多孩子們與優秀人才站上世界舞台走向國際，同時間讓更多國際人才來到高雄，這是未來我們最重要的工作，也是現在必須進行的工作。」

素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急發文免費徵求外牆

沒有背景與大筆資金支持的政治素人，要如何在傳統選戰中突圍？準備投入嘉義市議員選舉的在地網紅柯莉絲汀，日前在臉書發文坦言，以一個要選嘉義市議員的人來說，「比鈔能力，我大概是吊車尾的窮哈哈哈哈」。透露自己畢竟不是二代、沒政黨、沒派系也沒有金主，身為素人參政就只能一步一腳印。

忠孝義傳家...吳宗憲父子首度同台上節目 自曝：早年認同支持黨外

宜蘭縣長參選人吳宗憲今天首度與父親吳東霖一起上網絡節目，吳家人的感情非常好，從小吳宗憲被父母親教育「忠孝義傳家」，堅持做對的事、做人講誠信，求學時期的吳宗憲曾經跑去參加野百合學運；吳父說，早年他也支持黨外清廉、勤政、愛鄉土，不過當時他是叮嚀兒子功課也很重要啦！

新竹西區選情震撼彈！民政處長施淑婷請辭參選 藍營呂孟侃退選力挺

現任新竹市府民政處長施淑婷於今宣布請辭，全面投入西區市議員選戰。同時，同選區的藍營政治新秀呂孟侃也發表聲明宣布退選，並強調「改革的火炬絕不熄滅」，將全力轉向支持台灣民眾黨籍施淑婷。地方人士說，施淑婷與呂孟侃的合作，可能是地方政壇的一種版圖重組，也替新竹市西區市議員選情投下震撼彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。