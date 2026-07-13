提防洪治水政策 賴瑞隆：打造與自然共存永續城市

立法院內政委員會今天進行「高雄都市防洪考察」，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆出席表示，未來將推動「韌性高雄工程2.0」，將高雄建構為一座能與大自然共存的永續城市。

立法院內政委員會今天由召委李柏毅安排「高雄都市防洪考察」，前往楠梓區視察「福興公園滯洪池新建工程」。福興公園滯洪池將新建容量1萬2000立方公尺的滯洪空間，結合既有雨水下水道系統，可有效提升楠梓區排水調節能力。

賴瑞隆表示，未來盼以該滯洪池作為兼具防洪及宜居休閒場域的典範，並攜手高雄隊擘劃完整的韌性治理藍圖，打造更安全、更具調適能力的智慧城市。

李柏毅說，為回應地方許多里長反映福興公園設施老舊、亟待更新的訴求，他向中央爭取滯洪池新建工程，達成防汛安全及宜居生活雙贏。他也要求相關單位，除了如期完工，也應同步提升公園遊憩設施及整體景觀，讓地方受惠。

賴瑞隆表示，此次安排實地考察，讓中央資源真正落實地方需求，確保各項工程穩健推進。面對氣候變遷與極端降雨日益頻繁，治水思維必須與時俱進。近年中央政策已逐步從傳統防洪，走向「系統性治水」與「智慧韌性」的治理模式。

賴瑞隆強調，高雄的下一階段，要建構一座能夠與大自然共存的永續城市。未來將接續現任市長陳其邁的成果，進一步推動「韌性高雄工程2.0」，將韌性思維融入城市治理，整合國土規劃、公園綠地、滯洪池、防災整備、AI預警、智慧科技等面向，以讓每一項公共建設都兼具防災功能為目標，全面提升應變能力。

賴瑞隆表示，治水是延續性的百年大計，需要中央投入、地方執行及立法院支持預算。未來他將爭取更多中央資源，也要求相關單位確保工程如質如期，並完善周邊排水系統，強化整體水利量能。