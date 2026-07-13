【即時短評】楊文科卸司法包袱 天坑公安課題待解、選戰回歸治理能力

竹北天坑案一審宣判，新竹縣長楊文科涉圖利罪獲判無罪，與此同時，法院同時認定「豐采520」建案確實存在未按圖施工、違反建築技術成規等情事，導致工地8度坍塌、危害公共安全。這也意味著，新竹縣府如何回應民眾對監督機制、工地管理及行政把關的質疑，仍是無法迴避的課題。

對楊文科而言，無罪判決無疑是政治生涯的重要轉折，也解除懸在新竹縣藍營近兩年的司法陰影。身兼國民黨新竹縣黨部主委的他，得以卸下官司包袱，將重心重新放回縣政與輔選工作，年底地方選戰的焦點，也有望從司法爭議逐步回到施政表現與治理能力的競爭。

作為藍營地方組織的重要領導者，楊文科協助徐欣瑩接棒、整合地方、維持地方執政版圖的重要角色。隨著司法結果出爐，降低了國民黨選前最大的政治風險，也讓相關陣營無須持續耗費大量資源回應涉貪攻防，而能更聚焦於政策主張與施政成果。

然而，新竹縣近年人口結構快速改變，科技產業持續發展，年輕選民對政治清廉、行政透明及治理品質的期待也日益提高。地方選舉已不再只是政黨基本盤的較量，更是執政信任度的檢驗。無罪判決固然釐清刑事責任，但並不代表社會印象會立即消散。

案件歷經近2年偵辦與審理，相關爭議早已深植公眾記憶，如何化解外界疑慮，並將縣政治理成果有效傳達給選民，仍考驗執政團隊的溝通能力，也將牽動徐欣瑩未來承接藍營選戰時所面臨的政治氛圍。

更重要的是，法院已明確認定建商未依設計圖施工、違反建築技術成規，是造成8次坍塌及危害公共安全的重要原因。這起事件留下的教訓，更凸顯大型開發案的監督、工地管理及行政把關仍有檢討空間。對新竹縣政府而言，如何從制度面提出具體改革，回應民眾對公共安全的期待，才是真正攸關執政信任的關鍵，也將成為未來接棒者必須面對的重要課題。