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蔣萬安稱邀泰勒絲要向賴瑞隆請教 賴：邀巨星、培養人才一樣重要

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
賴瑞隆（右一）與高雄市長陳其邁（中）活動同框照。聯合報系資料照
賴瑞隆（右一）與高雄市長陳其邁（中）活動同框照。聯合報系資料照

北市長蔣萬安今（13）日受訪說，邀請美國流行天后泰勒絲來台灣，可以好好請教陳其邁市長及賴瑞隆委員，立委賴瑞隆今下午回應，稱「讓更多孩子們與優秀人才站上世界舞台走向國際，同時間讓更多國際人才來到高雄，這是未來我們最重要的工作，也是現在必須進行的工作。」

2026九合一選舉

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天受邀演講，提到「台北市要打造屬於自己的泰勒絲（美國創作型歌手）。」

蔣萬安今天也被問及看法，他說，要打造屬於自己的台北Taylor Swift這是很好的，「但是關於邀請Taylor Swift來到台灣，可以好好請教陳其邁市長以及賴瑞隆委員。」

賴瑞隆下午回應，稱一座城市要準備好迎接國際級的巨星，同時間也要培養優秀在地人才走上國際，這都是同等的重要。

他說，「未來我們將持續投入在教育、文化、青創等各項工作，讓更多孩子們與優秀人才站上世界舞台走向國際，同時間讓更多國際人才來到高雄，這是未來我們最重要的工作，也是現在必須進行的工作。」

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