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竹北天坑案新竹縣長楊文科一審判無罪 藍綠白回應一次看

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科竹北「天坑案」獲判無罪。聯合報系資料照
新竹縣長楊文科竹北「天坑案」獲判無罪。聯合報系資料照

新竹縣長楊文科竹北天坑案」獲判無罪。藍營表示，楊文科無罪再次證明司法審理應回歸證據與事實，而非外界臆測或政治操作；縣長參選人徐欣瑩稱「正義會遲到，但不會缺席」；白營則呼籲持續把關公共安全；綠營則表示：「只要有罪他也逃不掉」。

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國民黨新竹縣黨部表示，尊重法院判決，相信司法終將以事實與證據作為裁判依據，還原案件真相。黨部指出，楊文科任內秉持依法行政，推動重大建設並重視公共安全與民眾權益，此次一審無罪，再次證明司法審理應回歸證據與事實，而非外界臆測或政治操作。

國民黨新竹縣黨部強調，天坑事件發生後，縣府第一時間要求建商負起責任，並針對結構安全、道路改善、環境監測及鄰損補償採取多項措施，盼各界尊重司法判決，讓縣府持續專注縣政推動。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩表示，「正義會遲到，但不會缺席」，肯定司法彰顯公義、依法審理，還給楊文科一個公道。她指出，楊文科8年來推動交通改善、招商引資、產業升級及基礎建設，為新竹縣奠定發展基礎，縣政推動及重大建設不會受到影響。

民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠表示，尊重司法獨立審理，但豐采520案引發的數次坍塌已造成市民對居住安全的疑慮，不會因判決而消失。他認為，比起法律責任，更重要的是建築物及周邊道路的實質安全，縣府應持續落實結構安全複查、交通復原及工程資訊公開，以最嚴格標準把關公共安全，對市民提出具體交代。

「只要有罪他也逃不掉」，民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑表示，民進黨尊重司法，不干涉司法案件，也認為法官都是公正的；至於檢方是否上訴，黨部同樣尊重。他強調，行政首長在行政過程中仍應注意分寸。

天坑 楊文科 竹北 2026九合一選舉 國民黨 民進黨 民眾黨 徐欣瑩

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