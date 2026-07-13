竹北天坑案新竹縣長楊文科一審判無罪 藍綠白回應一次看

沒有背景與大筆資金支持的政治素人，要如何在傳統選戰中突圍？準備投入嘉義市議員選舉的在地網紅柯莉絲汀，日前在臉書發文坦言，以一個要選嘉義市議員的人來說，「比鈔能力，我大概是吊車尾的窮哈哈哈哈」。透露自己畢竟不是二代、沒政黨、沒派系也沒有金主，身為素人參政就只能一步一腳印。

2026-07-13 16:41