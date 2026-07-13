聽新聞
0:00 / 0:00
竹北天坑案新竹縣長楊文科一審判無罪 藍綠白回應一次看
新竹縣長楊文科竹北「天坑案」獲判無罪。藍營表示，楊文科無罪再次證明司法審理應回歸證據與事實，而非外界臆測或政治操作；縣長參選人徐欣瑩稱「正義會遲到，但不會缺席」；白營則呼籲持續把關公共安全；綠營則表示：「只要有罪他也逃不掉」。
2026九合一選舉
國民黨新竹縣黨部表示，尊重法院判決，相信司法終將以事實與證據作為裁判依據，還原案件真相。黨部指出，楊文科任內秉持依法行政，推動重大建設並重視公共安全與民眾權益，此次一審無罪，再次證明司法審理應回歸證據與事實，而非外界臆測或政治操作。
國民黨新竹縣黨部強調，天坑事件發生後，縣府第一時間要求建商負起責任，並針對結構安全、道路改善、環境監測及鄰損補償採取多項措施，盼各界尊重司法判決，讓縣府持續專注縣政推動。
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩表示，「正義會遲到，但不會缺席」，肯定司法彰顯公義、依法審理，還給楊文科一個公道。她指出，楊文科8年來推動交通改善、招商引資、產業升級及基礎建設，為新竹縣奠定發展基礎，縣政推動及重大建設不會受到影響。
民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠表示，尊重司法獨立審理，但豐采520案引發的數次坍塌已造成市民對居住安全的疑慮，不會因判決而消失。他認為，比起法律責任，更重要的是建築物及周邊道路的實質安全，縣府應持續落實結構安全複查、交通復原及工程資訊公開，以最嚴格標準把關公共安全，對市民提出具體交代。
「只要有罪他也逃不掉」，民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑表示，民進黨尊重司法，不干涉司法案件，也認為法官都是公正的；至於檢方是否上訴，黨部同樣尊重。他強調，行政首長在行政過程中仍應注意分寸。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。