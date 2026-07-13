忠孝義傳家...吳宗憲父子首度同台上節目 自曝：早年認同支持黨外

宜蘭縣長參選人吳宗憲今天首度與父親吳東霖一起上網絡節目，吳家人的感情非常好，從小吳宗憲被父母親教育「忠孝義傳家」，堅持做對的事、做人講誠信，求學時期的吳宗憲曾經跑去參加野百合學運；吳父說，早年他也支持黨外清廉、勤政、愛鄉土，不過當時他是叮嚀兒子功課也很重要啦！

立委吳宗憲擁有法律、工程、會計三個碩士，目前還在攻讀兩個博士，吳宗憲的父親吳東霖說，自從吳宗憲當立委認養服務宜蘭，他一路觀察兒子真的為宜蘭做了很多事，而且都是很正面的事，真正有心服務地方，不管先來後到，只要有心，堅持做對的事，就對了。

吳東霖訴說以前他阿公阿嬤務農，家裡非常窮，甚至連阿嬤出殯時都籌不出喪葬費，一直到他父親這一輩才改善家境；他自己原本在警界服務，也教過書，後來考上律師做了大約50年，幾年前退休。

家族墓碑上寫著「忠孝義傳家」，這觀念影響吳宗憲一輩子，所以吳宗憲受訪時經常提到愛國、孝順，對朋友真誠道義，禮運大同篇就是他的理想，施政目標也很簡單，就是「希望下一代過得比我好」。

年輕時就充滿正義感的吳宗憲曾經跑去參加野百合學運，父親吳東霖說，其實他們早年都很認同黨外的清廉、勤政、愛鄉土，只不過身為父親的他還是不免叮嚀兒子，功課也重要。

「利他」是父子受訪的最大共通點，吳東霖說，他觀察吳宗憲處事無私，不是為了自己，而是站在公眾利他的角度，處事有原則、一步一腳印，所以吳宗憲如果能當上縣長，相信可以好好規劃宜蘭未來，他非常有信心。

吳東霖對兒子的期許是做人有原則、講話有誠信；他說，宜蘭向來被稱「民主聖地」，他覺得這樣還不夠，希望未來的宜蘭能夠成為「台灣民主的典範」。

吳宗憲說，他在立法院質詢尊重官員，也會說一聲辛苦了，這是從小家裡對他的教育，即便他在宜蘭跑行程遇到立場不同的民眾，他也一樣抱持尊重的態度。

吳宗憲強調，自己待過行政立法司法，所學也跨越不同領域，這有助於他未來無論是立法或推動施政，都能夠有全面考量，他目前提出的每個政見都環環相扣，不至於到最後無法推行。

「我這輩子到底是做了什麼好事」，吳宗憲語帶感性說，爸媽身體健康還能幫他帶小孩，享受三代同堂的幸福快樂，這也是他未來如果當上縣長，要帶給宜蘭縣民的，他希望年輕人能夠在宜蘭找到好工作，不必往返奔波、不必租屋，能夠就近陪伴父母親。

立委吳宗憲首度與父親吳東霖一起上網路節目接受訪問，「利他」是父子言談中的最大共通點，未來若有機會當縣長，盼宜蘭不只是民主聖地，更希望成為全台的民主典範。圖／吳宗憲競辦提供