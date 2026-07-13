素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急發文免費徵求外牆

沒有背景與大筆資金支持的政治素人，要如何在傳統選戰中突圍？準備投入嘉義市議員選舉的在地網紅柯莉絲汀，日前在臉書發文坦言，以一個要選嘉義市議員的人來說，「比鈔能力，我大概是吊車尾的窮哈哈哈哈」。透露自己畢竟不是二代、沒政黨、沒派系也沒有金主，身為素人參政就只能一步一腳印。

柯莉絲汀表示，對於「沒錢這件事」自己倒是看得很開，反正有多少預算就做多少宣傳。只是到目前為止，自己連一面戶外看板都沒有，導致很多人還以為她說要選議員是開玩笑，可能因此錯過不少平常沒有在用網路的支持者。為此，她特別在臉書公開「徵求嘉義市外牆掛上柯莉絲汀競選看板」。

她向網友喊話，如果大家的家裡、公司、店面或社區有適合懸掛競選帆布的外牆，希望能大方借她幾個月，不分東區還是西區都可以。不過因為每一面帆布的印刷也都需要花錢，所以她精打細算地希望位置是車流、人流較多的地方，才能讓每一分競選經費都花在最有效的地方。強調因為大家支持而出現的每一面看板，都代表著有人願意相信沒有背景的人靠努力也能改變傳統政治生態。

她相信讓人冷感甚至反感的政治能有活潑嶄新的樣子，有更多願意認真做事的議員，城市就有機會變得越來越好，最後也幽默請大家放心「我保證帆布掛上去會很好看，畢竟上面有我的照片哈哈哈哈」，歡迎願意支持的朋友私訊。

年底九合一選舉接近，嘉義市東區議員選戰競爭激烈，地檢署檢察長蔡宗熙日前率檢警調召開查賄座談，根據警調情資，東區議員選戰呈現「網紅素人大戰」選局，話題性高，容易衍生網路動員、地下賭盤及假訊息散布，因此被列為查察妨害選舉重點熱區。

東區選戰吹起「網紅參政」風潮，尋求連任的無黨議員顏翎熹擁有高聲量及眾多粉絲，而政治素人柯莉絲汀也參選挑戰，以新媒體經營及網路影響力結合在地商業團體爭取年輕族群支持。隨著政黨布局與新人參選，加上檢警調將東區列為重點查察熱區，這場選戰不僅是老將新秀之爭，更是組織實力、網路聲量與選戰策略全面較勁，備受各界關注。