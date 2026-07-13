影／蘇巧慧質疑社群複製貼上 李四川：大罷免的套路回來了

國民黨新北市長參選人李四川與國民黨副主席李乾龍，下午出席新北民眾服務社第20屆第一次會員大會。李四川表示會出席民眾服務社會員大會，是為了感謝民眾服務社多年來，對於社會無論是物資的捐獻或是學生的獎學金，藉此表達最高的敬意跟謝意。李四川也表示年底如果當選新北市市長，會跟民眾服務社共同努力，為新北市來打拚。

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前質疑其社群支持者的留言為「複製貼上」，並稱這「已成脆友（Threads用戶）間的笑話」，李四川受訪也表示，競辦已做了回應，並指蘇巧慧的套路，跟去年的大罷免是一樣，就不多說，因為競辦已經很詳細的說明。

李四川致詞時也喊出「雙北共治」，表示年底如能與跟蔣萬安市長一同當選市長，一定是雙北30分鐘的生活圈，雙北一定共治，因為共治才能共榮，才能共好。隨後與黨籍新北市議員參選人在台上高呼當選口號。

國民黨新北市長參選人李四川下午出席新北民眾服務社第20屆第一次會員大會。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右三）與國民黨副主席李乾龍（左一）下午出席新北民眾服務社第20屆第一次會員大會，與黨籍新北市議員參選人在台上高呼當選口號。記者黃義書／攝影