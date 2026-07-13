新竹西區選情震撼彈！民政處長施淑婷請辭參選 藍營呂孟侃退選力挺

現任新竹市府民政處長施淑婷於今宣布請辭，全面投入西區市議員選戰。同時，同選區的藍營政治新秀呂孟侃也發表聲明宣布退選，並強調「改革的火炬絕不熄滅」，將全力轉向支持台灣民眾黨籍施淑婷。地方人士說，施淑婷與呂孟侃的合作，可能是地方政壇的一種版圖重組，也替新竹市西區市議員選情投下震撼彈。

施淑婷在參選聲明中指出，地方舊勢力盤根錯節的利益糾葛，終究容不下乾淨的力量。她痛批地方派系向既得利益妥協，甚至點名有競爭對手「檯面上不曾高喊對立，檯面下彼此合作、共享利益」，這種政治操作嚴重踐踏人民對改革的期待。為了展現破釜沉舟的決心，她已正式向市長高虹安提出辭呈，將在做好颱風防汛整備與業務交接後，義無反顧投入這場改革之戰。

呂孟侃則在聯合聲明中表示，自己在基層付出，卻在陳舊結構的利益分贓與資源壟斷下遭受無情打壓。他不捨西區改革的火苗被腐敗陰影吞噬，因此在關鍵的歷史十字路口選擇「轉身傳承」，將傾盡全力支持施淑婷。

地方人士分析，施淑婷向來以敢言、肯戰著稱，在地方上被譽為「反綠重砲手」與「護安大隊長」。在高虹安面臨政治風暴與反罷免期間，終不離不棄、無畏風雨挺身力挺。高虹安上任後，施淑婷接任新竹市政府發言人，隨後升任民政處長，期間深入基層、地方經營有成。

事實上，2022年新竹市西區市議員選舉，施淑婷在該選區一舉斬獲27%的得票率，創下民眾黨全國催票率最高的紀錄，展現出強大的基層吸票實力。施淑婷本身就擁有27%的基本盤，如今再加上呂孟侃基層經營的實力全心貫注，將有機會成功打破派系壟斷僵局。

國民黨下屆新竹市議員選舉目前已完成黨內登記、提名審查作業，西區有陳思妤及呂孟侃登記，提名陳思妤。綠營現任市議員陳建名則持續勤走基層欲拚連任。