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李四川出席社員大會掀歡呼 李乾龍：新北是今年決戰點
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市民眾服務社員大會，進場時受到大批支持者夾道歡迎，現場不斷高喊「李四川凍蒜」，氣氛熱絡。李四川沿途與民眾握手、合照，也多次鞠躬致意，離場時同樣被支持者包圍，高喊聲持續不斷。
2026九合一選舉
李四川表示，新北市在這次選舉中格外重要，市政建設也必須一棒接一棒。他指出，過去擔任副市長期間，與侯友宜共同推動「三環三線」，隨著三鶯線通車，原先規畫的3條捷運路線已陸續完成；他預告，下周將再提出新的捷運及重大交通建設構想，持續完善新北交通路網。
李四川也提出雙北共同發展藍圖，盼串聯台北市南港軟體園區、內湖科學園區、北投士林科技園區，以及新北蘆洲、五股、淡水、土城、樹林、新店、板橋等地，形成AI產業廊帶，並打造雙北30分鐘生活圈。他強調，自己擁有42年行政經驗，為民服務、建設新北的初心沒有改變，盼獲得地方支持。
國民黨副主席兼秘書長李乾龍也出席，李乾龍表示，過去外界常說國民黨選舉的決戰點在中台灣，但這次選舉的決戰點在新北市，責任相當重大。他說，國民黨在新北執政21年，侯友宜這一棒也應交到李四川手上，呼籲支持者團結一致、不可掉以輕心。
李乾龍指出，李四川能否勝選，不只關係國民黨能否打贏2026年選戰，也牽動2028年是否能重返執政，關鍵就在新北市。他呼籲支持者集中力量，把李四川送進新北市政府。
活動現場也有多名地方人士到場，包括新北市議員林國春、王威元、黃桂蘭、新北市議員參選人蔡佩呈、蔡政呈、鄭丞宏、平地原住民議員參選人吳國譽及山地原住民議員參選人何應明等人。李四川進、退場時均與支持者握手、合影，現場持續響起「李四川凍蒜」口號。
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