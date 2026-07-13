蘇巧慧酸留言複製貼上 李競辦反擊：大罷免的蘇巧慧回來了

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨質疑，網路上多則支持國民黨新北市長參選人李四川的留言內容雷同，並稱相關現象已成為「脆友」間的笑話。李四川競選辦公室今反擊，指相關討論源頭是綠營側翼帶風向，並批評蘇巧慧把政治攻防凌駕於食安議題之上。

李四川競選辦公室發言人郭音蘭表示，蘇巧慧引用的內容，根本是綠營側翼自導自演，再偽裝成一般網友在網路帶風向，形容「那個滿腦子只想搞大罷免、搞政治鬥爭的蘇巧慧又回來了」。

郭音蘭批評，蘇巧慧日前以「豬八戒」稱呼里長，這種把對基層的言語當成幽默，才是政壇真正的笑話。她也提及，過去有里長向蘇貞昌陳情時，被拍肩、拍肚子，質疑蘇家父女對待基層的態度。

針對近期毒油事件，郭音蘭表示，許多新北市民關心受汙染食品流向及事件真相，蘇巧慧身為執政黨立委，卻未要求中央說明，反而急著將責任定調為地方製造商的製程問題。

郭音蘭指出，中央衛福部仍在追查從巴西進口的黃豆原料及流向，蘇巧慧卻仍將問題歸咎地方，並把心力放在社群留言攻防，對照焦慮等待食安真相的市民，恐怕笑不出來。