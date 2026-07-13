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蘇巧慧質疑留言關鍵字相同疑有網軍 李四川：套路如去年大罷免
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市民眾服務社員大會，會前接受媒體聯訪。對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧質疑，部分支持李四川的留言出現相同關鍵字，疑似涉及網軍或假帳號操作，李四川回應，相關內容競選辦公室上午已詳細說明，他認為對手的操作套路與去年大罷免相同，因此不再多作回應。
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媒體詢問，蘇巧慧指出，支持李四川的留言出現相同關鍵字，質疑可能是網軍假帳號，甚至稱此事已成為社群平台Threads上的笑話；李四川競辦稍早則回應，蘇巧慧是拿側翼說法假裝成一般網友意見，並批評「大罷免的蘇巧慧又回來了」。
李四川表示，競辦上午已針對此事作出回應，「看起來我的對手的套路，跟去年的大罷免是一樣」，相關內容競辦已經說明得很詳細，因此他不再多說。
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