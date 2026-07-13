員林市長人選基層黑馬出線 民進黨徵召大明里長張政岳挑戰

彰化員林市是彰化縣內僅次於彰化市的重要票倉，2026年員林市長選舉藍綠布局逐漸明朗。國民黨已完成黨內初選，由彰化縣議員凃俊任出線；民進黨經過多次探詢協調後，彰化縣黨部今天正式宣布，徵召連任兩屆的大明里里長張政岳投入員林市長選戰。

張政岳表示，自己長期在基層服務，與41里的里長都有密切互動，也了解各里的需求，因此提出「維修城市」的施政概念，主張「一里一建設」，希望將里級服務經驗延伸到全市，重新打造員林。他強調，非常樂意承擔責任，也有信心讓員林變得更美好。

對於外界質疑里長「跳級」選市長，張政岳知名度是否成為選戰限制，民進黨彰化縣黨部主委謝翠屏表示，黨部先前曾廣泛徵詢民意代表、縣市議員及里長等人選，最後決定由最貼近民意、來自基層的張政岳代表參選。她指出，張政岳長期深耕地方，在地鄉親對他並不陌生，未來也將配合縣長參選人陳素月的各項活動加強曝光，黨部有信心「把員林贏回來」。

陳素月也表示，張政岳連任兩屆里長，做事認真且用心，對里民陳情都努力協助解決，例如南區淹水問題，便是在他積極爭取下逐段改善完成，解決農田積淹水困擾。此外，他也曾擔任家長會長、同濟會會長及講師等職務，長期投入社會公益，參與層面廣泛，具備一定人脈。陳素月認為，張政岳在里長任內的表現及社團經營都受到肯定，相信選民接受度高。

不過，相較於彰化市曾由民進黨籍的邱建富、林世賢接連執政，員林市長部分在藍營基層凝聚力較強的情況下，民進黨始終未能跨越最後關卡。

不過地方人士分析，民進黨在員林仍具一定基本盤，歷次選舉得票率多能維持四成以上；在藍綠一對一的情況下，與國民黨差距相當接近，此次民進黨徵召基層出身的張政岳參選，能否進一步整合地方力量，透過母雞帶小雞效應，突破「最後一哩路」，將是此次員林市長選戰的重要觀察焦點。