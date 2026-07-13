佀廣洋爭議延燒傳可能退選？藍黨部主委：有程序在進行中

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入桃園市議員選舉，被爆出涉霸凌等爭議，但鞠躬道歉仍難止血。有媒體報導佀廣洋近期將退選，國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠今早受訪未正面回應，但強調「現在有程序在進行中」，預計這周會有答案。地方人士研判國民黨可能撤銷佀廣洋提名，由佀廣洋評估是否繼續參選。

國民黨下屆在桃園區議員選舉提名共7人，分別為現任議員林政賢、詹江村、凌濤、張碩芳、陳美梅、黃婉如與新人佀廣洋。不過，藍營副議長李曉鐘下屆不連任，交棒女兒李凱倫以無黨籍身分參選，以藍營多屆都為7席實力來看，泛藍要拚7+1，戰況激烈。

首度參選的佀廣洋確定投入桃園區議員選舉後，連月來網路爆料不斷，佀廣洋本月6日針對多項指控逐一說明，也認了曾有霸凌行為，向當事人道歉。但相關風波持續延燒，包括佀廣洋高中時涉簽賭情節、當兵是否體重過重等，都不斷引發話題。

針對佀廣洋是否退選，蔡忠誠今早未正面說明，但表示市黨部正在進行相關動作與程序，但還不便對外講，並強調退選並非黨部可以提的，因為參選是每個人的權利，至於未來發展預計這周會有答案，希望事情能單純一點。

同選區的國民黨議員詹江村說，自己並不清楚佀廣洋是否會被撤銷提名，但他認為，政黨必須有負責任的做法。就像民進黨龍潭議員張肇良因案遭羈押，被民進黨撤銷提名，張仍可能執意要選，還有過去違反兒少法的民進黨平鎮議員楊家俍未被提名，也傳出可能繼續參選，都是回歸到個人參選。

詹江村認為，以綠營狀況來說，他不認為會衝擊地方綠營選情，藍營也一樣，台灣是民主法治國家，身為負責任的政黨能做的就是撤銷提名，無法逼人不參選。