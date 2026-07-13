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沈伯洋稱「台北要打造自己的泰勒絲 」曾自爆是粉絲的蔣萬安回應了
距離年底選戰還有四個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋昨演講聊很多台北市政議題，其中提到「台北市要打造屬於自己的泰勒絲（美國創作型歌手）。」蔣萬安今天也被問及看法，他說，要打造屬於自己的台北Taylor Swift這是很好的，「但是關於邀請Taylor Swift來到台灣，可以好好請教陳其邁市長以及賴瑞隆委員。」
2026九合一選舉
曾說自己偶像是泰勒絲的蔣萬安，今天上午出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮被問到，怎麼看沈伯洋說「打造屬於自己的泰勒絲」這句話？他做了以上回應。
另外，僑界傳出民進黨北市長參選人沈伯洋將訪洛杉磯，蔣今天也被問及，年底選舉前是否還會有海外出訪行程？他僅回應說，「 我祝福他一切順利。」
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