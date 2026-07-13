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游智彬今北檢告發沈伯洋涉國安法、反滲透法 要求追查競辦資金

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
新黨市議員參選人游智彬告發民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋涉國家安全法、反滲透法，要求檢調追查沈競選辦公室資金。記者蕭雅娟／攝影
新黨市議員參選人游智彬告發民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋涉國家安全法、反滲透法，要求檢調追查沈競選辦公室資金。記者蕭雅娟／攝影

民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋因國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控他收受國外資金4800億元，提告求償1百萬元，台北地方法院日前判決沈敗訴，傅免賠，可上訴。新黨台北市議員參選人游智彬今告發沈伯洋涉國家安全法、反滲透法，要求檢調追查沈競選辦公室資金。

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游智彬表示，傅崐萁說沈伯洋收受外國資金在國內進行顛覆的行為，已由法院認證，這只是民事上的敗訴，不代表沈伯洋刑事上受法律制裁，因此到台北地檢署告發沈伯洋涉嫌違反國家安全法、反滲透法等。

游智彬說，黑熊學院收受AIT美國在台協會資金，已由侯漢廷舉行記者會公布錄音檔，台灣民主實驗室也收受美國開放資金且經媒體報導，證據確鑿。沈伯洋目前的競選辦公室所用的人員、設備、宣傳工具的費用來是否是外國資金介入？希望北檢徹查沈伯洋的金流及外國資金流入情況，有無顛覆社會危害中華民國、危害台灣內部團結。

游智彬舉例，如黑熊學院是否收了美國的資金後才在台灣進行大罷免、搞社會對立，顛覆台灣的社會安全？要求檢調徹查沈伯洋現在的競選金流是否來自美國、境外敵對勢力或者是滲透國的資金。

民事訴訟中，沈伯洋主張，傅崐萁2024年3月4日在記者會表示「賴總統，請你照鏡子，看一看你的沈伯洋，拿了外國資金，在這裡做顛覆活動。今天沈伯洋應該要講清楚，拿了國外資金4800億，4800萬做了什麼事情」等言論侵害名譽權，提告求償100萬元，要求在更生日報刊登勝訴啟事，沈稱勝訴金額將捐給花蓮做公益。

北院判決表示，沈伯洋為台灣民主實驗室、黑熊學院主持人，曾在音檔中說「當時資助我們蠻重要的就是AIT」，且此事件有相關媒體報導，認為可證沈伯洋曾用個人帳戶收取來自AIT資助，再全部領出，傅崐萁質疑、評論沈主持的人民團體接受國外資金補助用等言論，有一定資料為憑，非散布不實事項，縱使較尖酸刻薄，也沒有逾越一般人可合理忍受的範圍，判決沈敗訴，傅免賠，可上訴。

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