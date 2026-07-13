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佀廣洋涉霸凌傳退選？桃黨部主委澄清「未勸退」 張善政今避談
國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋近日深陷學生時期霸凌爭議，日前雖錄影鞠躬道歉仍未平息風波，有媒體指，國民黨桃園市黨部將宣布佀廣洋退選消息。桃園市長張善政今日出席立法院經濟委員會考察漁港漁業建設時，被媒體問及佀廣洋是否退選一事，僅簡短回應，「今天只談今天的這個考察，謝謝。」
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佀廣洋近日遭爆料學生時期霸凌黑歷史，包括小時候曾在同學頭上擠白膠、國中時在校車上辱罵同學等。鏡新聞昨報導，基於整體選情考量，國民黨桃園市黨部已聯繫佀廣洋一家人勸退，佀廣洋則否認霸凌、堅持參選。
對此，國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠昨澄清，颱風來襲前就有聯繫佀廣洋討論過，並沒有勸退，目前還在整合資訊討論當中，會找一個最好的方式，再盡快跟社會做說明。
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