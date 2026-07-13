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藍7月25日全代會 22縣市參選人大合體

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席鄭麗文（左）宣布徵召考紀會前主委魏平政（右）參選彰化縣長，但彰化縣長人選「陣前換將」傳言不斷。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文（左）宣布徵召考紀會前主委魏平政（右）參選彰化縣長，但彰化縣長人選「陣前換將」傳言不斷。聯合報系資料照

國民黨全代會廿五日登場，適逢年底九合一選舉，屆時將號召全台廿二縣市參選人大合體，營造團結氣勢。一改過往「決戰中台灣」戰略，國民黨人士表示，今年目標為「決戰新北」，新北將在年底選舉擔任火車頭角色；黨中央預計本周舉行記者會說明全代會流程與亮點。

2026九合一選舉

國民黨行動中常會本周移師宜蘭，要為黨籍宜蘭縣長參選人吳宗憲助陣。廿二日則會通過台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦和連江縣長王銘忠六位連任縣市長提名，緊接著在廿五日全代會，為全台廿二縣市參選人造勢。

今年全代會主軸原訂為「拚和平、顧人民、台灣贏」，不過，經黨中央多次開會後，活動內容與流程將有調整。黨內人士透露，全代會將呈現出熱鬧、清新、多元，以及戰鬥氣息，目標迎向團結勝選的氣氛，細節預計本周定案，將盡快對外說明。

這次全代會是鄭麗文任黨主席後首度舉行，兩年後又有總統大選。已有黨代表提案，盼建立總統候選人產生後「選戰一元指揮」制度，自總統候選人正式產生後，黨主席應將全黨選戰最高指揮權、競選資源整合權及競選決策權移交總統候選人統一運用；黨主席則退居第二線，全力協助候選人整合黨內外力量，不再形成雙重決策中心。

另有提案希望建立「黨主席任期與憲政體制一致暨敗選問責制度」，要求黨主席主動遵守，以建立黨主席任期與國家憲政體制相銜接的制度。若國民黨贏得總統大選，總統當選人應依黨章規定接任黨主席，或依法指定適當人選擔任黨主席；若敗選，應在選舉結束後立即啟動黨主席改選程序，由新領導團隊重新整隊出發。

此外，由於國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩在初選階段和副縣長陳見賢殺得刀刀見骨，裂痕難以弭平；地方多有傳言，陳見賢雖脫黨機率低，但可能暗助民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。黨內人士表示，裂痕在所難免，仍待時間沉澱，相信全黨將以團結勝選為最大戰略考量；而彰化方面「陣前換將」傳言不斷，不過，黨中央否認傳聞，並表示，預計七月完成議員、鄉鎮長全部提名，八月啟動與縣長參選人魏平政的合體造勢動作，可望帶動選情拉抬。

2026九合一選舉 國民黨

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