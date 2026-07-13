綠周日改選中常委 「英妃邁蘇」擬結盟

民進黨全代會周日（十九日）登場，兼任黨主席的賴清德總統將授旗給十九位縣市長參選人，向全黨下達年底輔選令，營造勝選氣勢；適逢改選中常委，派系之間暗潮洶湧。黨內評估，泛賴系確定能拿下過半中常委席次，但「英妃邁蘇」也有意結盟維持現有席次，一場攸關權力重組的「面子之爭」正激烈上演。

民進黨五百九十三席全國黨代表將先選出卅席中執委後，再從卅席中執委選出十席中常委；理論上三席中執委能投出一席中常委，因此各派系無不精算票源，英系更傳出身兼「當然黨代表」的直轄市議員辭去黨職、補自己人，力求「選票最大化」。

目前十席票選中常委中，以新潮流為主幹，結合正國會、綠色友誼、湧言會及民主活水的泛賴系共有六席，非賴勢力的英系（包括高雄市長陳其邁）、蘇系、陳亭妃系統則握有四席。泛賴系意圖擴大優勢，將現有「六比四」的權力格局，推向「七比三」的絕對多數，非賴勢力則力求結盟，鞏固現有版圖，守住關鍵席次。

當前的「六比四」格局，源於二○二四年全代會的一場意外，因鄭文燦系統代表投下廢票，導致相同票數的陳亭妃、洪申翰、林宜瑾、蘇治芬須四人抽三席，意外讓新潮流系痛失一席。據了解，這回新潮流捲土重來，鄭文燦系統力求零閃失，盼重新拿回三席中常委。

非賴陣營也非省油的燈，據了解，現任中常委陳亭妃陣營評估年底順利當選台南市長成為當然中常委，因此改推胞妹、台南市議員陳怡珍爭取，此次改選擬與英系或其他系統合作，搶下一席中常委。

綜合派系推估，十席中常委中，已有九席格局相對明朗，真正決勝在於「最後一席」，就看會由泛賴系奪下，還是非賴勢力取得。戰況激烈下，屆時可能出現兩年前多人同票、需要抽籤的局面，但整體而言，主導權仍以泛賴系奪下的可能性較高。

民進黨人士指出，全代會上的中常委改選只能算是「面子之爭」，因為泛賴系仍掌握過半中常委席次；對賴清德而言，真正考驗會落在年底地方選舉，若選戰結果不佳，目前「黨權一把抓」將實質面對非賴系統的壓力。