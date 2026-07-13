觀察站／藍綠黨主席 各有難關

藍綠全代會即將先後登場，兩黨主席都有難關待解。即戰年底地方選舉，「決戰新北」成為今年兩黨主席關鍵績效指標，是賴清德總統拚連任的重要觀察點，也是國民黨主席鄭麗文領導威信與人氣能量的蓄積，要證明訪陸與訪美的論述不會影響選情，就看這一役成敗。

除了年底選戰之外，十九日登場的民進黨全代會中常委改選，也是賴總統的挑戰關卡。儘管賴清德身兼黨主席，親賴陣營也握有中央黨部主導權，可說是黨政權一把抓，但他希望選舉年維持和諧的呼籲，顯然未能平息各派系的暗潮洶湧。

不過，眼前的全代會派系競爭，頂多只能算是對賴總統的「壓力測試」，真正的考驗在於，若今年地方選戰未能扭轉綠營執政劣勢，蠢蠢欲動的非賴勢力將更有集結底氣，屆時黨權一把抓的賴主席，恐怕就得面對黨內更實質的反賴挑戰。

藍營方面，要力守二○二二固有席次，本非易事。黨內已將全國最大票倉新北視為關鍵選區，李四川能否接棒朱立倫、侯友宜留下的執政版圖，被視為牽動外溢效應的火車頭；新北打得動，台中才守得住，南部柯志恩才有拉抬空間；一旦新北氣勢冷卻，其他縣市長參選人恐怕只能自掃門前雪。

國民黨全代會後，鄭麗文的輔選行程多寡，將是其人氣的觀察指標之一。對於藍營縣市長參選人與黨內小雞而言，不找黨主席站台恐被對手做文章，但又要提防其兩岸論述是否影響選情；鄭麗文若不能在下半年輔選階段，迅速把論述焦點從訪陸餘波拉回民生選戰，她為各縣市候選人拉抬士氣的效果，就怕要大打折扣。