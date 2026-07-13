談年底地方選舉 柯文哲：民眾黨生死存亡戰

迎戰年底地方選舉，民眾黨積極擴張地方版圖。民眾黨前主席柯文哲昨天表示，年底選戰對民眾黨來說非常重要，「如果議員席次沒有擴張，這個黨還是會泡沫化，所以還是生死存亡之戰」。

提到年底選舉，柯文哲日前說，民眾黨議員未超過十四席就Game over（玩完了），遭民進黨立委林俊憲酸是在「偷臭（民眾黨主席）黃國昌」。柯文哲昨南下台中輔選時表示，他和黃國昌是分進合擊，不想跟林俊憲耍嘴皮。

民眾黨公布十七波提名名單，其中以台中市議員七席數量最多，其次為台北市議員、新北市議員及新竹市議員各六席。