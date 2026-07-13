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巴威颱風過後 李四川 蘇巧慧 陸戰衝刺

聯合報／ 記者張策邱瑞杰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）、民進黨參選人蘇巧慧（右）昨在汐止同台出席活動。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（左）、民進黨參選人蘇巧慧（右）昨在汐止同台出席活動。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧昨在汐止同框拚人氣，先後出席善琴慈惠堂母娘學講堂暨感恩音樂會。李還到三重、八里等地衝刺陸戰，談到要持續推動八里輕軌，結合八里左岸觀光，帶動八里生活圈升級。

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李四川走訪汐止時，藍白議員參選人都到場，李說，他對汐止很有感情，過去在台北縣服務期間，曾與當地民代合力推動江北橋等橋梁、防汛及治水工程。

汐止區保長里長賴宗福稱讚李四川熟悉基層需求，有處理工程經驗，提及地方關注保長里新闢聯外道路工程，希望李未來能接續推動。

蘇巧慧昨晚到三峽出席市議員參選人吳昇翰辦的「慧做事 拚未來」地方座談會，近千人助陣。蘇巧慧與吳昇翰一起進場，蘇高唱「粉紅超跑」博感情，掌聲及歡呼聲不斷，氣氛熱絡。立委吳琪銘也到場支持兒子吳昇翰。蘇表示，民主時代的政治二代，仍要靠努力及實力爭取認同，呼籲鄉親給認真、努力的年輕世代機會。

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