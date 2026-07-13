高雄市議員第2選區 藍1綠2同額參選 第3勢力難撼大局

高雄市議員第二選區包含路竹、湖內、茄萣、阿蓮、田寮等五區，選區應選席次為三席，長期「藍一、綠二」結構，國民黨李亞築、民進黨黃明太拚連任，另有六連霸議員陳明澤交棒女兒陳琳潔。距離投票不到五個月，僅三人表態，「參選即當選」的局勢讓不少參選人稱羨。

國民黨穩守藍營唯一席次現任議員李亞築，承接其父、前議員李長生多年來在「白派」與農會系統積累雄厚基層實力，地方服務扎實。高市黨部此區採務實精兵策略，未擴大提名以避免票源分散，全力支持李亞築。

李亞築連兩屆都是最高票當選，實力不在話下。在沒有同黨分票及強勢無黨籍參選人的單純局勢下，李亞築穩扎穩打，憑藉家族在北高雄深耕數十年，選情被外界評估穩固，是藍營在北高雄堅實的防波堤。

綠營迎來「世代交替」，參政資歷超過卅年、民進黨現任議員陳明澤六年前開始培養女兒陳琳潔參選全國黨代表，下屆退居幕後，正式交棒女兒披掛上陣。

陳琳潔形象清新、學經歷俱佳，具備台灣、美國雙會計師資格，以專業與年輕世代力量形象深入基層。去年陳明澤宣布交棒後，一年多來勤跑大小活動，上台訓練口條，頗受鄉親肯定。

民進黨另名議員黃明太在大路竹地區展現企業家實力，以環保科技業發跡，憑藉產業脈絡，建立起穩固個人盤勢，以逆風、敢言形象著稱，獲封「高雄最後良心」。

地方評估，第二選區位處北高雄邊陲，產業型態橫跨農漁與傳統製造業，外來人口少，青壯人口外流，選戰核心仍以傳統地方派系為主軸。另從過去選舉分析，第三勢力幾乎沒有生存空間，未來即使徵召人選也難以撼動大局，選戰回歸藍綠基本盤，「同額參選」幾成定局，藍綠參選人沒有火藥味。