蘇巧慧談「政二代」靠實力 力挺吳昇翰進軍議會

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚前往三峽，出席新北市議員參選人吳昇翰的「慧做事 拚未來」地方座談會，現場約有400人到場支持。蘇巧慧與吳昇翰一起進場，蘇巧慧更高歌他的主題曲「粉紅超跑」，沿途向支持者揮手、握手，現場掌聲及歡呼聲不斷，氣氛熱絡。立委吳琪銘也到場支持兒子吳昇翰。

蘇巧慧致詞時表示，自己能一步步走到今天，並非只因政治家庭背景，而是經過一次次選舉及選民檢驗，也在立法院累積問政成績。她說，民主時代的政治二代，仍要靠自己的努力及實力爭取認同，呼籲鄉親給認真、努力的年輕世代機會。

蘇巧慧也大力推薦吳昇翰，指吳昇翰曾長期擔任吳琪銘助理，累積紮實的地方服務經驗，對三峽的交通、醫療、觀光及文化保存都有想法。她表示，吳昇翰過去在幕後協助地方服務，如今要把累積的經驗及理念向鄉親說明，爭取進入議會服務。

蘇巧慧致詞時也談到吳昇翰與妻子尤庭芳，笑稱兩人站在一起氣氛很好，並表示投入政治除本人有意願外，家人的支持也十分重要。她說，游庭芳不僅照顧吳昇翰的生活，也協助記錄行程、經營社群，從上台應對、地方服務到網路宣傳都全程投入，形容她是吳昇翰最重要的助手。

吳昇翰則表示，三鶯線通車後，地方交通問題並不會因此完全解決，後續仍須處理捷運站體設施、停車空間、公車轉乘及動線規畫等細節，尤其山區前往市區的公車班次仍不足，未來應全面盤點路線與班次，強化公車與捷運銜接。

他也提出長照、育兒、就業及觀光等主張，希望長照服務深入社區，增加公托、托育及課後照護資源，並爭取青創、青農及青年返鄉資源，創造更多在地工作機會。觀光方面，則盼以三峽老街為核心，串聯藍染、茶產業、竹筍及滿月圓國家森林遊樂區等特色，延長遊客停留時間。

吳昇翰表示，相關主張都是近期走訪地方、蒐集鄉親意見後整理而成，目標是讓三峽成為更宜居、幸福，也能讓年輕人留下生活與發展的城市。

現場約聚集400餘名支持者，座無虛席。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今出席新北市議員參選人吳昇翰的「慧做事 拚未來」座談會。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧出場時高歌「粉紅超跑」，與現場民眾熱絡互動。記者張策／攝影