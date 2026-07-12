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網友質疑李四川支持留言「複製貼上」 蘇巧慧：已成脆友間笑話
有網友近日在社群平台發文，整理多則支持國民黨新北市長參選人李四川的留言，內容多圍繞重複關鍵字，質疑相關帳號以相似內容集中留言帶風向。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，這些留言內容完全一樣，來源更是清一色的假帳號，相關現象已成為「脆友」之間的笑話。
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有網友在Threads上發文指出，多個帳號在短時間內留下「產業四箭翻轉新北，打造未來科技之都」、「新北轉型科技城，用智慧產業帶動地方發展」、「科技領航新未來，川伯要讓新北接軌國際」等內容，並附上「李四川」、「新北市長選舉」、「AI科技之都」等。並嘲諷「李四川網軍也太爛了吧，超級好笑就是用這樣炒聲量嗎？」。
蘇巧慧今天出席新北市議員參選人吳昇翰在三峽舉辦的座談會，會前受訪時表示，大家可以看到相關留言內容完全一樣，來源更是清一色的假帳號，因此已成為脆友之間的笑話。
蘇巧慧說，不過國民黨稍後可能又會說，這是對手花錢幫忙反串，大家對這樣的說法也已見怪不怪。
她表示，自己仍會維持正面、樂觀、積極的選戰方式與節奏，像今天來到三峽與吳昇翰一起，踏實在地方向鄉親報告願景與政見，希望告訴大家，新世代的選戰可以正向、樂觀，一起迎向新的時代。
吳昇翰則感謝在地鄉親，指出今天有許多三峽在地民眾到場，為蘇巧慧及他加油。他也說，身為三峽女婿，對在地鄉親的熱情支持相當感動。
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