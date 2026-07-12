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柯文哲台中輔選拚了！江和樹喊「坐5望6搶7」 揭第7席「戰略」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨中央委員江和樹（右三）當著柯文哲的面（左三），提台中下屆市議員目標是「坐五望六搶七」。記者趙容萱／攝影
民眾黨中央委員江和樹（右三）當著柯文哲的面（左三），提台中下屆市議員目標是「坐五望六搶七」。記者趙容萱／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今南下台中，全力為提名北屯的市議員參選人邱于珊站台輔選。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹當著柯文哲的面，曝光台中布局，直言目標是「坐5望6搶7」。如何搶7？江和樹透露，關鍵就在於納入「友好的無黨籍力量」。

2026九合一選舉

柯文哲今天上午11時，在民眾黨立委陳清龍、江和樹、市議員參選人許書豪及連小華的陪同下，到北屯區知名「東東芋圓」大坑店，品嚐在地美食。

江和樹當場分析，柯文哲在上次總統大選中，北屯區的得票數是全台中最高，這歸功於當時「藍白合」效應成功，特別是柯文哲曾輔選國民黨籍立委羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪，成功帶動基層熱度，所以北屯這一席很重要。

邱于珊坦言，北屯被黨內視為指標選區，她處於「被列管」狀態，每兩周就必須向柯文哲報告選舉進度，只能努力跑活動。

江和樹表示，「坐5」就是他自己、后里豐原的連小華、太平的許書豪及西屯的劉芩妤及北屯的邱于珊，「望6」就是的清水梧棲沙鹿的陳永祥，「搶7」就是協助友好的無黨籍的南屯區市議員吳佩芸及清水梧棲沙鹿的陳廷秀。

江和樹表示，雖然清水梧棲沙鹿民眾黨也有參選人陳永祥，但也可讓無黨籍的陳廷秀當選，更壯大民眾黨的力量。

民眾黨中央委員江和樹（左一）當著柯文哲的面（右二），提台中下屆市議員目標是「坐五望六搶七」。記者趙容萱／攝影
民眾黨中央委員江和樹（左一）當著柯文哲的面（右二），提台中下屆市議員目標是「坐五望六搶七」。記者趙容萱／攝影

江和樹 柯文哲 2026九合一選舉 台中市選舉

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