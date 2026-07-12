未過14席就Game Over？ 柯文哲認年底「生死存亡戰」：沒成長黨會泡沫化

民眾黨創黨主席柯文哲日前說該黨議員未超過14席就Game Over，遭民進黨立委林俊憲酸「偷臭黃國昌」。柯文哲今南下台中輔選時回應，年底選舉對台灣民眾黨很重要，沒成長會泡沫化，是生死存亡之戰，他和黃國昌是分（工）進合擊，他不想跟林俊憲耍嘴皮。

柯文哲今天到台中輔選，陪同市議員參選人邱于珊走訪東東芋圓大坑店，並品嘗在地美食東東芋圓。

柯文哲受訪時說，他先回答林俊憲酸他這件事，「以前曾有人問孔子說，每個人都說他是好人他是不是好人？孔子說不是，要好人說他好人，壞人說他是壞人，才是好人」。林俊憲講的話要倒過來看，因為林對他不友善，他不想跟林耍嘴皮，不然他講尖酸刻薄的話，一定比林俊憲厲害。

柯文哲指出，黃國昌也很忙，他們2人是分工（進）合擊，二人分頭去不同的地方輔選。他強調，「年底選舉對台灣民眾黨還是很重要，因為議員席次沒有擴張、沒有繼續成長，黨還是會泡沫化，這是生死存亡之戰，還是要努力」。

至於名嘴吳靜怡說柯文哲是「反賴、逼藍、催白，是政壇情勒王」，要保住自己可以選總統的可能性？柯文哲說，有些人是不用回應，老實講，他很喜歡吳靜怡去上三立或民視的節目，可以看出那些電視台的水準。