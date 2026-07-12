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視察內湖變成打選戰？ 賴士葆批卓榮泰：不要滿腦子選舉很難嗎
巴威颱風襲台前夕，行政院長卓榮泰偕同民進黨台北市長參選人沈伯洋以及台北市議員參選人高嘉瑜，前往台北市內湖區視察，引起外界質疑選戰氣味濃厚。對此，國民黨立委賴士葆批，「民進黨好好顧民生，不要滿腦子選舉很難嗎？」
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卓榮泰視察內湖區陽光抽水站時稱，「自己也是台北市選民，此行也是來陳情的。」引發國民黨日前質疑，卓榮泰此行究竟是視察防災、了解地方需求，還是替黨籍參選人站台助選？若行政院已掌握相關治水資料或改善方案，應透過正式行政程序與台北市政府溝通，建立中央、地方合作機制，而非帶著參選人到場評論地方施政，營造政治攻防氛圍。
賴士葆今天表示，卓榮泰把行政院當成競選總部，颱風來臨前帶著候選人去內湖陳情，忘記自己就是國家最高行政長官，要陳情何不自己解決？更讓高嘉瑜挖洞給民眾，故意放陷阱沒想到自己出包遭網友炎上，民進黨好好顧民生，不要滿腦子選舉很難嗎？
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