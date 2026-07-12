李四川赴汐止參拜祈福 關心颱風後復原、承諾延續地方建設

國民黨新北市長參選人李四川今前往汐止區，先後出席善琴慈惠堂母娘學講堂暨感恩音樂會、前往王母救世宮參拜，祈求風調雨順、市民平安。他也與當地鄉親及里長座談，關心颱風過後的復原情形，並感謝第一線防災人員投入搶救與復原工作。

李四川上午在善琴慈惠堂堂主陳雪嬌陪同下，逐一向現場信眾及鄉親致意，不少民眾上前握手、合影，現場氣氛熱絡。

李四川表示，工程人員能在風雨過後協助道路及基礎設施恢復，但宗教團體的慈悲與無私，也能在災害發生時安定人心、照顧弱勢，共同協助城市度過難關。他並感謝慈惠堂長期投入弱勢救濟及孝道推廣，協助照顧地方居民。

隨後，李四川前往汐止王母救世宮參拜，祈求風調雨順、市民平安，並與地方鄉親及里長座談，了解颱風過後的復原進度，也聽取地方建設及民生需求。

保長里長賴宗福致詞時表示，李四川熟悉基層需求，也有處理工程問題的經驗，並提及地方關注的保長里新闢聯外道路工程，希望李四川未來能接續推動。

李四川回應，將延續新北市長侯友宜的建設腳步，推動地方期盼已久的聯外道路工程如期、如質完成，現場隨即響起掌聲。

李四川表示，過去在台北縣服務期間，曾與汐止地區里長及民意代表共同推動江北橋等橋梁、防汛及治水工程，許多建設都有地方共同努力的成果，自己對汐止也有深厚感情。

他說，未來若有機會服務新北，將運用多年工程及市政經驗，持續推動地方建設，改善防汛排水系統及交通路網，並盼引進新興產業、增加地方就業機會，持續與基層合作。

國民黨新北市長參選人李四川今前往汐止參拜祈福，並與地方鄉親及里長座談，關心颱風過後復原情形及地方建設需求。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今前往汐止參拜祈福，並與地方鄉親及里長座談，關心颱風過後復原情形及地方建設需求。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今前往汐止參拜祈福，並與地方鄉親及里長座談，關心颱風過後復原情形及地方建設需求。圖／李四川競辦提供