南市議員一選區選情風雲再起 新人陳玉清退選

台南市議員1選區選情再變；原已參選的無黨籍新人陳玉清昨傳出退選，陳玉清今早證實將重返職場，1選區將呈現7搶5，含1席婦女保障名額。

據指出，陳玉清日來密集拜會選區里長、議員請益，評估後自身選情艱困，深思後決定緊急喊卡。22面已承租看板將轉租給市議員蔡育輝。

「我憨慢、能力不足。」陳玉清今早受訪時說，投入選戰後，相關選務瑣事超乎原先評估，深思後決定退出議員選舉。

據知，陳玉清3年前從台紙公司退休，轉入居服員，想為社福弱勢發聲，他無黨無派不惜斥資租用街頭看板，日來開著改裝宣傳車到處跑，希望爭取認同理念鄉親支持。

第一選區包括新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山六區，議員席次原6席，議員張世賢前年10月病故，連任的有民進黨李宗翰、王宣貿、沈家鳳、無黨籍趙昆原、國民黨蔡育輝。新人有民眾黨提名的陳詩薇，親綠的張新斛以無黨籍參選，沈家鳳與陳詩薇將爭奪1席婦女保障名額。

陳玉清上午說，退選後會重回長照居服員工作，也盼喚起外界對居服員職場權益重視。