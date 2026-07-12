選情初探／台南議員第一選區席次縮減陷8搶5 新舊攻防勢猛

台南市議員第一選區人口減少，下屆議員席次六席減為五席（含一席婦女保障），八人角逐五席。五名現任議員都尋求連任，另有三名新人，初估現任議員占優勢，新人須設法突破知名度與組織戰，才有竄起的機會。

第一選區涵蓋新營、鹽水、柳營、白河、後壁及東山六區，現任議員有民進黨李宗翰、王宣貿、沈家鳳，國民黨蔡育輝及無黨籍趙昆原；新人有民眾黨提名陳詩薇、無黨籍張新斛及陳玉清。

民政局統計，第一選區至今年五月底，人口減至十八萬二五六人，推估年底具投票權的公民數約十五萬三千至十五萬四千人，議員席次減少一席。安全當選門檻推估約需一萬票，競爭更激烈。

蔡育輝本屆奪得全區最高票，以犀利問政、公益服務及公教支持為基礎，長期投入家扶助學等公益活動，鞏固藍營票源，吸引部分中間及泛綠選民支持，被視為連任熱門人選。

綠營李宗翰、王宣貿形象年輕，去年丹娜絲颱風積極投入救災，協助調度帳篷及救援，獲地方好評；沈家鳳積極經營地方、提升曝光度，強化組織動員，穩住婦女保障席次。無黨籍「黑雞」趙昆原基層實力深厚，長期經營在地廟會及人脈，擅長低調靈活選戰，多次成功連任，是實力派。

藍營下屆只提名蔡育輝，採「藍白合作」策略，禮讓白營新人陳詩薇，外界認為鎖定婦女保障名額與沈家鳳競爭，勝負牽動席次分配。

無黨籍張新斛長年參與地方公共事務，過去擔任政治幕僚，此次參選被視為承接前議員張世賢留下民意基礎；退休投入長照居服工作的陳玉清主打社福弱勢議題，自費設看板、宣傳車及組織助理團隊，以理念爭取選民支持。

隨著席次縮減，第一選區形成老將守土、新人挑戰的局面，其中婦女保障席次攻防以及藍白合是否發揮效益，將成為選戰觀察指標。