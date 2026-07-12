台中市議員第八選區搶7格局 藍穩健提名 綠拚席次加1

台中市議員第八選區（北屯區）因人口持續成長，下屆席次預計增加一席，總數達七席。現有藍營四席、綠營二席版圖下，藍營採穩健策略維持提名四席，綠營則力拚第三席；加上民眾黨與無黨籍目前有三人參戰，檯面上形成「十搶七」激戰格局。

北屯區為台中人口成長最快行政區，截至今年六月人口達三十一萬八千餘人，具投票權選民約二十五萬人，占全市逾一成選票，被視為牽動市長選情的關鍵區域。

北屯區是市長盧秀燕深耕多年的「本命區」。國民黨現任議員沈佑蓮、賴順仁爭取連任；陳成添轉任台中區農會理事長，黃健豪進軍立法院後，兩人轉為輔選角色。陳成添交棒吳宗學，具市府歷練、屬盧系人馬，基層穩固；許育璿曾為立法院副院長江啟臣助理，與藍營市長人選連動密切，也投入黃健豪反罷免戰。

國民黨評估，北屯屬票倉，維持四席最為穩妥，若擴大提名恐引發內部搶票風險，甚至掉席；保守布局也為與民眾黨保留合作空間，兼顧未來市長選戰。

民進黨目前握有兩席，謝家宜爭取連任；六連霸資深議員曾朝榮交棒兒子曾咨耀，延續基層實力。本屆「落選頭」蔡雅玲僅差約一千五百票，綠營評估席次增加有利搶第三席，提名年輕新人陳信秀參選。陳具多位立委與中央官員助理資歷，並與蔡雅玲具親屬關係，選票能否轉換到陳，備受關注。

民眾黨在北屯具一定基礎，上屆總統大選柯文哲於該區拿下逾五萬六千票、近三成支持，政黨票也有兩成五表現，鎖定搶下一席。不過初選風波一度延燒，最終由邱于珊出線，原被看好的吳皇昇轉任發言人。提名底定，但整合效應仍待觀察，能否轉化柯文哲當年選票，成為關鍵。

無黨籍勢力，段體佩上屆參選議員拿八千七百多票、約百分之六點七得票率居落選前段，善於操作街頭看板與議題，具話題性，被視為黑馬。另陳諭韋曾任南投埔里鎮民代表會副主席，脫離民眾黨後參選，提前布局基層，頻繁出入廟會與社區活動，展現強烈企圖心。

隨著席次增加與人口結構持續變動，北屯區選情更趨複雜。藍綠白與無黨籍競逐，除基本盤動員，中間選民流向與年輕選票變化，成為左右席次分配的關鍵。