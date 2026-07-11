颱風擋不住阿北！柯文哲明台中輔選 登山喊卡改吃芋圓、照常市場掃街

民眾黨創黨主席柯文哲原訂明早陪同台中市北屯區市議員參選人邱于珊到大坑9號步道登山拉票，下午走訪北屯新一點利黃昏市場。邱于珊今表示，受巴威颱風影響，明早的大坑9號步道活動取消，下午的新一點利黃昏市場如期舉行。

投票日剩下5個月，邱于珊日前公布，柯文哲明天在台中有二個行程，包括明天上午9時30分參與「阿北來了、北屯于您有約」大坑九號步道一起走，好的未來！活動，為「最強阿姨」邱于珊拉票，以及明天下午3時45分在北屯新一點利黃昏市場「最強阿伯挺最強阿姨」，與在地攤商及民眾交流。

邱于珊稍早公布，明早柯文哲原訂明早大坑9號步道行程，受巴威颱風影響，為確保安全，取消辦理；改為明天上午11時10分走訪東東芋圓大坑店，明天下午北屯新一點利黃昏市場活動正常舉行。