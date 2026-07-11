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「靈活胖子」蔡易餘挑戰海上鋼鐵人飛上天 創造聲量

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨提名嘉縣長參選人、立委蔡易餘日前前往布袋第三漁港，體驗有「海上鋼鐵人」之稱的水上噴射飛行器（Flyboard），將近1分鐘體驗影片分享臉書。影片上線後迅速累積超過12萬人次觀看，引發網友熱烈討論，成功替選戰增添曝光度。圖／截自蔡易餘臉書
民進黨提名嘉縣長參選人、立委蔡易餘日前前往布袋第三漁港，體驗有「海上鋼鐵人」之稱的水上噴射飛行器（Flyboard），將近1分鐘體驗影片分享臉書。影片上線後迅速累積超過12萬人次觀看，引發網友熱烈討論，成功替選戰增添曝光度。圖／截自蔡易餘臉書

年底嘉義縣長選戰升溫，在野陣營國民黨禮讓無黨籍朴子市長吳品叡參選，組「在野大聯盟」挑戰民進黨提名縣長參選人、立委蔡易餘，蔡易餘積極部署競選，還扮「公雞」，帶領黨提名太保市長參選人呂慧瑜、義竹鄉長參選人翁雲，上網路政論節目，展現團隊作戰氣勢。除勤跑基層、強化空戰布局，蔡易餘善用社群媒體創造話題。

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日前他前往嘉義縣布袋第三漁港，體驗有「海上鋼鐵人」之稱的水上噴射飛行器（Flyboard），將近1分鐘體驗影片分享臉書。影片上線後迅速累積超過12萬人次觀看，引發網友熱烈討論，成功替選戰增添曝光度。

蔡易餘自嘲「靈活的胖子」，體重破百公斤的他，挑戰高難度極限水上運動，讓不少人跌破眼鏡。影片中，只見他在專業教練指導下，雙腳固定於飛板，利用水上摩托車高壓水柱產生的推進力，順利騰空飛起，在海面上自由滑行、升降，還不時向船上的小朋友揮手互動，展現十足親和力。雖然過程中一度失去平衡跌落海中，但蔡易餘很快重新調整姿勢，再度升空飛行，完成挑戰，充分展現運動平衡感與不服輸精神。逗趣又帥氣的畫面，吸引不少民眾駐足圍觀。

影片曝光，網友紛紛留言，「靈活的胖子真的飛起來了」、「根本海上鋼鐵人」、「太厲害了」、「看起來超好玩」、「完全顛覆想像」，不少人更稱讚蔡易餘勇於挑戰、不怕出糗，成功塑造親民又有活力的形象。蔡易餘透過極限運動行銷自己，結合地方特色與觀光元素，不僅讓「靈活的胖子」人設更加鮮明，成功創造社群討論熱度，為年底選戰再添一波吸睛話題。

民進黨提名嘉縣長參選人、立委蔡易餘日前前往布袋第三漁港，體驗有「海上鋼鐵人」之稱的水上噴射飛行器（Flyboard），將近1分鐘體驗影片分享臉書。影片上線後迅速累積超過12萬人次觀看，引發網友熱烈討論，成功替選戰增添曝光度。圖／截自蔡易餘臉書
民進黨提名嘉縣長參選人、立委蔡易餘日前前往布袋第三漁港，體驗有「海上鋼鐵人」之稱的水上噴射飛行器（Flyboard），將近1分鐘體驗影片分享臉書。影片上線後迅速累積超過12萬人次觀看，引發網友熱烈討論，成功替選戰增添曝光度。圖／截自蔡易餘臉書

民進黨提名嘉縣長參選人、立委蔡易餘日前前往布袋第三漁港，體驗有「海上鋼鐵人」之稱的水上噴射飛行器（Flyboard），將近1分鐘體驗影片分享臉書。影片上線後迅速累積超過12萬人次觀看，引發網友熱烈討論，成功替選戰增添曝光度。圖／截自蔡易餘臉書
民進黨提名嘉縣長參選人、立委蔡易餘日前前往布袋第三漁港，體驗有「海上鋼鐵人」之稱的水上噴射飛行器（Flyboard），將近1分鐘體驗影片分享臉書。影片上線後迅速累積超過12萬人次觀看，引發網友熱烈討論，成功替選戰增添曝光度。圖／截自蔡易餘臉書

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民進黨提名嘉縣長參選人、立委蔡易餘日前前往布袋第三漁港，體驗有「海上鋼鐵人」之稱的水上噴射飛行器（Flyboard），將近1分鐘體驗影片分享臉書。影片上線後迅速累積超過12萬人次觀看，引發網友熱烈討論，成功替選戰增添曝光度。圖／截自蔡易餘臉書

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民進黨提名嘉縣長參選人、立委蔡易餘日前前往布袋第三漁港，體驗有「海上鋼鐵人」之稱的水上噴射飛行器（Flyboard），將近1分鐘體驗影片分享臉書。影片上線後迅速累積超過12萬人次觀看，引發網友熱烈討論，成功替選戰增添曝光度。圖／截自蔡易餘臉書

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