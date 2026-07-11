批卓榮泰防颱視察變助選沈伯洋 國民黨：別把政院當競選總部

巴威颱風影響台灣，國民黨今日表示，巴威颱風逼近，全國各地都在嚴陣以待，行政院長卓榮泰最該做的是統籌中央部會、掌握各縣市防災需求、確保救災量能到位，卻偏偏選在此時前往台北市內湖視察，並讓民進黨台北市長參選人沈伯洋緊跟在旁，硬是把攸關人民生命財產安全的防颱行程，操作成一場政治味十足的助選秀。

國民黨指出，更荒謬的是，卓榮泰竟自稱是內湖選民，「也是來陳情的」。行政院長不是里民代表，更不是參選人的助選員。地方有問題，閣揆應該協調資源、提出解方、承擔中央責任，而不是一面掌握行政權力，一面假裝成陳情民眾，把責任往地方推，把功勞往自己人身上攬。

國民黨質疑，卓榮泰究竟是來防颱、來陳情，還是來替沈伯洋抬轎？角色錯亂到連自己站在哪個位置都分不清楚。行政院若掌握相關水利資料與改善建議，就應正式提供台北市政府並建立中央地方協作機制，而不是臨時帶著黨籍參選人到現場指指點點，製造中央監督地方的政治畫面。

國民黨強調，颱風不分藍綠，防災更不是選舉道具。閣揆應當胸懷全國、坐鎮指揮，而非只盯著民進黨想攻下的選區。卓榮泰若只想當沈伯洋的競選總幹事，就不配占著行政院長的位置；請他收起小鼻子小眼睛的政治算計，先把全國人民的安全放在心上。