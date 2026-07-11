選情初探／高雄議員第一選區5搶3 客家2大票倉成兵家必爭之地

高雄市議員第一選區應選三席，呈現五搶三局面。無黨籍議員朱信強下屆不競選連任，客家票成兵家必爭之地，目前多達三人是美濃出身，藍綠皆以力搏兩席為目標，票源嚴重分割，又加上人口老化，陸戰比空戰重要，基層組織票將成勝負關鍵。

第一選區涵蓋旗山、美濃等九個行政區，占全高雄七成面積，考驗候選人體力及服務量能。國民黨提名現任議員林義迪及新人李振豪，民進黨提名現任議員林富寶及林慧欣，另有鍾炳光以無黨籍參選。

美濃、杉林是客家兩大票倉，美濃票源集中，非客籍候選人搶票不易。本屆三席議員僅朱信強是美濃人，他下屆未參選，客家票恐不易轉移至非客家候選人身上，所以藍綠都提名具客家血緣的參選人，李振豪、林慧欣及鍾炳光均是美濃人。

林義迪、林富寶從政資歷近卅年，議會質詢或選民服務都有口碑，基本盤穩固。鍾炳光曾任杉林區及美濃區長，今年三月從大寮區長一職退休，人脈廣、協調力佳，奮力吸納朱信強選票。民進黨林慧欣擔任立委邱議瑩助理多年，上次以些微差距落選，但地方十分看好這個外型亮麗的「細妹仔」。

國民黨以往在第一選區常禮讓無黨籍，朱信強不參戰後，另提名前議員李鴻鈞之子李振豪。李今年卅一歲，是最年輕參選人，在台南大學音樂學系主修客家八音的靈魂樂器嗩吶，曾是音樂老師，因疫情返鄉擔任藝術總監。

地方人士說，第一選區人口減少又高齡化，不少選民期待年輕新臉孔注入活力，藍綠皆以老將搭配新秀，確實讓選民耳目一新，不過選民高齡化也意味傳統樁腳扮演關鍵因素，須勤跑基層及廣設看板加深選民印象。