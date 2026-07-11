選情初探／桃園區搶12席 明星議員、政二代激戰

二○二六地方選舉，桃園市桃園區應選十二席議員，藍綠白三黨提名相繼出爐，政二代新人來勢洶洶，其他小黨與無黨籍選將也陸續浮上台面，至少十六人參戰，競爭愈發激烈，隔空互嗆砲聲隆隆，成為桃園最具話題的選區。

桃園區自升格以來，每屆都超過廿人參選，最多曾廿七搶十二。雖然地方政治版圖長年藍大於綠，但民進黨積極進攻，歷屆均提六席以上試圖翻轉，下屆考量集中選票及友好無黨籍議員于北辰只提五席，初選由現任議員黃瓊慧、余信憲、黃家齊、李光達與前縣議員廖輝星妻子李柏瑟勝出。

國民黨在桃園區一直提名七席上七席，但由於歷屆都有明星級議員吸票，想要突破也不容易。今年七席由現任議員林政賢、詹江村、凌濤、張碩芳、陳美梅、黃婉如與立委萬美玲之子佀廣洋出線，同為藍營的副議長李曉鐘下屆交棒女兒李凱倫以無黨籍參戰，但詹江村在武陵高中畢業典禮風波時曾說不領政黨推薦函，提名可能有變數。

民眾黨在桃園區徵召新竹市政府前發言人徐千晴，是白營在桃園布局最早公布及定案的人，近期透過社會議題與講座逐漸打開知名度；小民參政歐巴桑聯盟則推沈佩玲參戰，主打兒少、環境與勞工等議題，日前獲時代力量黨主席王婉諭站台力挺。

地方人士觀察，桃園區明星級議員多，凌濤、詹江村、黃瓊慧和于北辰常透過政論節目與網路社群發表言論，具一定知名度，也有死忠粉絲愛戴簇擁。若藍綠交鋒持續激化，小黨可能會被邊緣化，但藍營佀廣洋近日掀兒時霸凌爭議，綠營李柏瑟被爆小兒子涉入幫派，成為小黨攻擊破口，對藍綠陣營布局都有影響。

不過，也有人認為選戰才剛開打，未來三、四個月會發生什麼事，誰都無法斷言，能在衝刺階段引領議題才是致勝關鍵，例如凌濤二○二二年競選緊追綠營政治人物學倫案、詹江村踢爆竹圍漁港浮動碼頭弊案，都是話題夠爆炸，熱度持續燒到投票，才在此區得票分局一、二名。