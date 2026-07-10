基隆市長謝國樑主持防颱會議 童子瑋慰問7個區公所防災前線

中颱巴威來襲，基隆預估平地24小時雨量將有200到340毫米雨量，市長謝國樑今天主持一級開設防颱會議，指示市府團隊整備措施，要求全面備戰防颱，議長童子瑋則前往基隆七個行政區公所，慰問防颱留守人員並了解各區整備情形。

市府表示，因明天陣風達10級，基於行車安全，公車處各路線將全面停駛。考量民眾風雨移車困難，今天上午7起已開放部分路段紅黃線停車及暫停路邊停車收費，僅忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放，其餘路段開放紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。

謝國樑說，颱風期間民眾沒有必要請不要任意外出，北寧路是敏感路段，今晚10時預警性封閉。工務處長簡翊哲表示，基隆已達到封路標準，公路局會封北寧路，市府則封閉外木山海海路及七堵區堵南1─1道路，請市民改道。

為因應突發性強降雨，市府已備妥6部大型移動式抽水機，其中2部已提前部署於大武崙溪武嶺街口及東四碼頭旁待命。針對中正區、仁愛區，以及湖海路、北寧路、堵南地下道、八堵路鐵路涵洞及愛四路夜市周邊等易積淹水地區，均已建立預警及應變機制，必要時將立即實施交通管制及相關防災措施。

童子瑋指出，這幾天最辛苦的，就是各區公所與第一線防災人員。從掌握地方狀況、確認防災整備，到聯繫里長、里幹事、警消及相關單位，每一個環節都不能鬆懈。當多數市民準備返家避風雨時，許多人員仍必須堅守崗位，隨時因應可能發生的災情。

童子瑋說，他今天前往基隆七個行政區的區公所，向所有留守人員加油打氣，也了解目前各區防颱整備情形。基隆山坡地多、老舊建築多，沿海地區風勢也特別強，每一次颱風來襲，區公所都是地方防災最前線的重要節點，必須即時掌握各種狀況。居住在易淹水地區、老屋或邊坡附近的市民，更要提高警覺、提早準備，必要時配合疏散與安置，千萬不要等到風雨最強時才冒險移動。

為因應突發性強降雨，市府已備妥6部大型移動式抽水機，其中2部已提前部署於大武崙溪武嶺街口及東四碼頭旁待命。圖／基隆市政府提供

議長童子瑋則前往基隆七個行政區公所，慰問防颱留守人員並了解各區整備情形。圖／童子瑋辦公室提供