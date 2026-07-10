賴瑞隆、柯志恩交戰 賴的青年政見被藍營議員酸「瑞隆體」再現

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨提出青年五大政策，國民黨議員今天開酸，全篇內容只是將中央既有政策與陳其邁市府的現有措施重新再喊一次，幾乎看不到任何新的制度設計或突破性政策，可說是經典的「瑞隆體」再現，看似琳瑯滿目、實則不知所云。

立委賴瑞隆昨公布「雄青五力」，他表示將向上升級推動大港青年實習計畫2.0、高雄青年海外圓夢國際交流補助、創業全週期支持系統、移居生活支持及青年心理健康與公共參與計畫等內容。

議員許采蓁表示，賴瑞隆提出擴大社會住宅、包租代管、租金補貼等「青年宜居生活支持計畫」，全是中央與高雄市府早已行之有年的既定政策，他將中央都未完全兌現的政策重新包裝成自己的青年政見。

賴瑞隆喊話要擴大心理諮商協助，支持青年面對求職焦慮。許采蓁批評，青年之所以焦慮，不是因為缺少心理諮商，而在於低薪、高房價、通膨壓力等看不到未來的現實問題；市長參選人給出的解方居然是「沒關係，你心裡苦我可以找人聽你哭」，把治標不治本的安慰劑拿來當政策。

議員鍾易仲指出，賴瑞隆高談闊論青年政策，但真正攸關學生心理健康制度改革的「學生輔導法」在2024年底修法三讀通過時，賴瑞隆不見人影。修法通過後，諮商心理師公會全國聯合會公開發文點名感謝柯志恩，柯志恩才是做實事、真正站在青年身邊的人。

鍾易仲強調，高雄青年需要的是真正能改善薪資、創造優質工作、降低居住成本、讓高雄產業升級的具體政策，而不是空洞華麗簡報，「請拿出真正能從源頭解決高雄低薪、勞權惡劣、高房價問題的牛肉」。