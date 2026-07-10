嘉縣在野大聯盟 林國慶表態挺吳品叡：新產品、新選擇

年底嘉義縣長選戰升溫，民進黨推出立委蔡易餘角逐縣長寶座，國民黨採取「在野大聯盟」策略，禮讓年底將卸任的無黨籍朴子市長吳品叡參選。退出民進黨、2度無黨籍參選立委的前立委林國慶，未出席吳品叡參選造勢，引發外界揣測是否對在野整合有保留。不過，林國慶受訪表態，將為吳品叡站台輔選，看好吳品叡有機會贏得縣長選舉。

「在野大聯盟」推出吳品叡力拚終結民進黨嘉縣長達20多年執政。林國慶表示，當天因有行程無法出席造勢晚會，但吳品叡已由父親陪同拜訪，希望獲得支持。他認為，國民黨選擇不推派人選，改以在野大聯盟方式支持無黨籍的吳品叡，展現「成功不必在我、成功一定有我」的胸襟，又有嘉市長選戰藍白合效應助勢，對整合在野力量具有正面意義。

談到選情，林國慶認為，民進黨雖長期執政超過20年，但並非有過半壓倒性優勢。他以縣長及立委選舉開票結果數據分析，8年前縣長選舉，民進黨初選勝出提名候選人翁章梁得票數，輸給國民黨候選人吳育仁加上無黨籍候選人吳芳銘的得票總數，未占絕對優勢；而近2屆立委選舉，他以無黨籍身分參選，獲得近7萬張選票、得票率突破4成，顯示在野團結力量，只是過去票源分散，才讓民進黨勝出。

林國慶駁斥外界認為民進黨在嘉縣，隨便推個「西瓜」都會當選說法。他認為，蔡易餘出身政治世家，代表長期執政體制延續，有執政包袱；相較之下，已擔任8年朴子市長、具完整行政歷練吳品叡，新人形象年輕、具改革企圖，更能回應民眾要求改變期待，是「新產品、新選擇」。

林國慶過去被視為民進黨明日之星，因理念不同退出民進黨，2度以無黨籍身分投入立委選戰，雖未能當選，但在地方仍維持一定政治影響力。日前他透過社群發布短影音，表示未來若社會及基層民眾有需要，仍會義不容辭挺身而出，一度引發外界揣測是否重返政壇。

林國慶雖淡出政治舞台，投入網路直播，獲立法院長韓國瑜聘任為立法院榮譽顧問，表態支持吳品叡，不僅為在野大聯盟添助力，讓後續整合效應能否轉化為選票，備受地方政壇關注。