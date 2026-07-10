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參選彰縣長 3方學校午餐政見過招

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化報導

民進黨彰化縣長參選人陳素月提出學校午餐升級「周周乳果蛋」，除了免費，更要讓中小學生每周固定攝取鮮乳、水果與優質蛋白，並強調在地優先採購。國民黨參選人魏平政則認為，乳、果、蛋本應列入固定菜單，若當選將推動從「吃飽」到「吃好」的制度性改革。

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無黨籍彰化縣長參選人邱建富表示，若當選縣長，除每周乳果蛋，還將全面檢討營養午餐制度，從提高食材經費、改善菜品、增加在地優質農產品使用量、建立學生回饋機制及強化營養師把關等，達到照顧學童健康的初衷。

陳素月指出，全國廿二縣市已全面提供免費營養午餐，下一步應強化營養品質。她表示，現行餐食未固定供應水果，未來將每周增加一次，並結合彰化農業優勢，優先採購在地雞蛋、鮮乳與當季蔬果，縮短農場到餐桌距離，建立穩定供應鏈，同步帶動地方農業。

針對中聯油品食安風波，陳素月認為，問題多在末端被發現，應源頭管理，強化中央與地方合作，建置公開透明的食品履歷平台，定期公布檢驗結果。

魏平政則提出三大方向，主張全面升級營養午餐制度，包括建立數位溯源系統、擴大在地採購帶動加工與冷鏈產業、深化食農教育。他強調，改革關鍵在制度重建，而非單一品項加碼，將以嚴謹機制兼顧食安與產業永續。

彰化餐盒食品公會理事長王渝凱表示，水果納入例行供應有助營養均衡，但仍受季節影響，供應恐有波動；若結合溪州農產冷鏈物流中心，將有助採購配送、降低成本與碳足跡。

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