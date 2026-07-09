爭取青年選票 賴瑞隆、柯志恩提政見助就業安居

爭取青年選票，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天提出雄青五力旗艦計畫，橫跨學青及社青需求；國民黨高雄市長參選人柯志恩則提出青年安居、職輔計畫等，協助青年就業安居。

賴瑞隆今天出席全國創新創業總會南部地區委員會講座活動，與在地新創深度交流，並提出橫跨學青及社青需求的政見「南方有夢：雄青五力旗艦計畫」。

賴瑞隆表示，該計畫從職涯力、國際力、創業力、安居力、溫暖力5大面向出發，延續現任市長陳其邁的施政基礎，進一步建構更完整的支持網絡。

賴瑞隆指出，「職涯力」將升級推動「大港青年實習計畫2.0」，同時提出轉正獎勵階梯化設計，提供獎勵金鼓勵轉任留任。「國際力」方面，將推動「高雄青年海外圓夢國際交流補助」，對象從現有的高中職學生，擴大到大專院校學生。

「創業力」則建構「創業全週期支持系統」。「安居力」主張以「宜居生活支持」，持續發展社會住宅、租金補貼。「溫暖力」方面，則提出「青年心理健康與公共參與計畫」及「職場微型運動方案」等促進身心健康。

柯志恩則於3月提出「青年安居三支箭」，其中包括推動可負擔住宅，以合理價格協助青年購屋，未來可依固定價格售回市府，讓住宅回歸居住需求。

柯志恩也提出加碼婚育住宅至40%，並將0至6歲幼兒家庭及學區內國小學童家庭的社宅租期延長至12年，兼顧婚育與學齡家庭。同時鼓勵企業捐贈青年住宅基金，結合容積獎勵，擴增青年社宅供給。

青年政策部分，柯志恩推出「青年初次尋職輔導計畫」，符合資格者完成就業並穩定任職，最高可領新台幣2萬5000元。同時推動「創業新星集資輔導計畫」，4年扶植100組新創團隊、目標募資3億元，協助青年創業取得市場驗證。

此外，因應高雄半導體與科技產業發展，柯志恩提出將中高階科技類青年實習職缺再提升10%，以培育在地人才、加速產業升級。