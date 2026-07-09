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彰化校園營養午餐成選戰焦點 邱建富：改善品質應優先

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
無黨籍彰化縣長參選人邱建富今針對校園營養午餐政策，認為應先解決現行營養午餐品質與制度問題。圖／邱建富提供
無黨籍彰化縣長參選人邱建富今針對校園營養午餐政策，認為應先解決現行營養午餐品質與制度問題。圖／邱建富提供

針對民進黨彰化縣長參選人陳素月提出「周周乳果蛋」政策，無黨籍彰化縣長參選人邱建富今表示，讓中小學學童每周都能吃到鮮乳、水果及優質蛋白，本身是值得支持的方向，但如果沒有先解決現行營養午餐品質與制度問題，再增加多少品項都只是本末倒置。

2026九合一選舉

邱建富質疑對手提出的營養午餐政策是否能真正落實，他指出，過去前縣長魏明谷任內曾規劃取消免費營養午餐，當時他在決策會議中多次表達反對意見，認為不應增加家長負擔，但縣府仍一意孤行，直到選舉前才突然政策轉彎恢復免費，當時已造成許多家長恐慌與不安。

邱建富強調，許多學生反映營養午餐不好吃，導致大量廚餘產生，不僅浪費食物，也浪費納稅人的資源；另一方面，現行預算在扣除人事及營運成本後，真正能運用在食材上的經費相當有限，也影響餐點品質與營養均衡。

邱建富表示，未來若當選縣長，將全面檢討營養午餐制度，從提高食材經費、改善菜色品質、增加在地優質農產品使用、建立學生回饋機制及強化營養師把關等面向著手，讓孩子真正願意吃、吃得健康、吃得安心，才能達到營養午餐照顧學童健康的初衷。

邱建富 營養午餐 魏明谷 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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